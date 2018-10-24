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Новий яскравий кліп Imagine Dragons б'є рекорди у YouTube

18.3тЧитати матеріал російською

Американські хітмейкери Imagine Dragons презентували у мережі новий кліп до пісні "Zero".

Лише за добу ролик, опублікований на офіційному каналі гурту в YouTube, зібрав майже два мільйони переглядів.

Як зазначили музиканти в описі нового кліпу, пісня "Zero" стала офіційним саундтреком до мультфільму Walt Disney Animation Studios "Ральф проти інтернету", який вийде в прокат у листопаді 2018 року.

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Судячи із кількості лайків (понад 170 тис. на тлі декількох тисяч дизлайків), трек сподобався шанувальникам гурту.

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Особа
Imagine Dragons
Об'єкти
Youtubeвидеокліпмузика
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