Новий яскравий кліп Imagine Dragons б'є рекорди у YouTube

Американські хітмейкери Imagine Dragons презентували у мережі новий кліп до пісні "Zero".

Лише за добу ролик, опублікований на офіційному каналі гурту в YouTube, зібрав майже два мільйони переглядів.

Як зазначили музиканти в описі нового кліпу, пісня "Zero" стала офіційним саундтреком до мультфільму Walt Disney Animation Studios "Ральф проти інтернету", який вийде в прокат у листопаді 2018 року.

Судячи із кількості лайків (понад 170 тис. на тлі декількох тисяч дизлайків), трек сподобався шанувальникам гурту.

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