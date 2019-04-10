Новий трек Джамали потрапив у топ чартів Британії

Новий трек Solo української співачки Джамали потрапив у топи чартів Великої Британії.

Про це артистка розповіла своїм підписникам на особистій сторінці в Instagram (повний трек слухайте нижче).

"Solo одразу в двох чартах Великої Британії. Upfront Club 30 — 7 сходинка, Commercial Pop Top 30 — 8 сходинка!" — розповіла Джамала, долучивши до свого посту ролик з уривком пісні.

Крім того, Джамала анонсувала вихід кліпу до пісні. Попередньо він запланований на травень цього року.

У коментарях під постом фоловери співачки привітали її з новим успіхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що мріє показати своєму сину Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!