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Новий трек Джамали потрапив у топ чартів Британії

2.1тЧитати матеріал російською

Новий трек Solo української співачки Джамали потрапив у топи чартів Великої Британії.

Про це артистка розповіла своїм підписникам на особистій сторінці в Instagram (повний трек слухайте нижче).

"Solo одразу в двох чартах Великої Британії. Upfront Club 30 — 7 сходинка, Commercial Pop Top 30 — 8 сходинка!" — розповіла Джамала, долучивши до свого посту ролик з уривком пісні.

Крім того, Джамала анонсувала вихід кліпу до пісні. Попередньо він запланований на травень цього року.

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У коментарях під постом фоловери співачки привітали її з новим успіхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала, переможниця Євробачення 2016, розповіла про те, що мріє показати своєму сину Еміру-Рахману Крим, який є її батьківщиною.

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Особа
Джамала
Теги
музикаInstagram
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