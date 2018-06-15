Новий сезон "Модель XL": хто буде вирішувати долю учасниць

Стали відомі імена нового складу суддів українського проекту "Модель XL", який глядачі побачать в новому телесезоні.

Склад експертів, який сяде в суддівські крісла і допоможе дівчатам позбутися комплексів, оновився, повідомила прес-служба телеканалу "1+1".

Як і в минулому році, суддею проекту стане всесвітньо відома модель плюс сайз з Латвії Тетяна Мацкевич. Вона підтримує тренд бодіпозітіву і допоможе дівчатам повірити у власну привабливість.

Допомагати їй буде популярний український дизайнер Андре Тан, який вперше в історії українського тижня моди провів показ колекції за участю моделей плюс сайз.

До слова, правилам дефіле і модельних досвідом з учасницями поділиться одна з найбільш відомих телеведучих України Катерина Осадча.

Відзначається, що новим суддею стане український актор театру і кіно, відомий за фільмами "Мухтар" і "Тіні незабутіх предків", серіалу "Господиня", а також володар титулу "найкрасивіший чоловік" за версією конкурсу Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук. Він поділився, якою бачить свою місією на проекті.

"Моя місія на проекті - вселити впевненість в дівчат, яким не вистачає цього, розкрити в учасниках ті риси, які вони самі в собі не помічають, зламати стереотипи про жіночу красу", - заявив Юсипчук.

Переможницею першого сезону реаліті стала молода мама з Івано-Франківська Марія Павлюк, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan" і стала обличчям колекції Андре Тана для жінок з пишними формами "A.Tan +".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто стане суддями нового сезону проекту "Танці з зірками".