Новий сезон "Ліги Сміху" в Україні: букмекери визначили фаворита

Букмекери назвали команду-переможця четвертого сезону гумористичного телепроекту "Ліга Сміху", який виходить на каналі "1+1".

Так, згідно з прогнозами, вірогідним переможцем стане команда "Вінницькі", тренером якої є відома співачка Оля Полякова. Коефіцієнт становить 3.0. Також перемогу можуть вирвати їхні найближчі суперники "Луганська збірна", яка виступає під керівництвом коміка Євгена Кошового.

Окрім цього, у фіналі проекту бере участь колектив із Дніпропетровської області "Стадіон Діброва", який за прогнозами букмекерів може увірватися до трійки лідерів (коефіцієнт становить 6.0). Тренером команди є комік Юрій Ткач.

Найближчими суперниками "Стадіону" є учасники з Молдови "Стоянівка" і "30+" із Житомира з однаковими коефіцієнтами 7.0. Тренерами команд є співачка Оля Полякова та актор Станіслав Боклан відповідно.

Найменша ймовірність перемогти у команди "Готель 27" із міста Суми (тренер Влад Яма).

Відзначимо, фінал четвертого сезону відбудеться у Києві 15 грудня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єрний ефір четвертого гумористичного фестивалю "Ліга сміху" відбувся в Одесі 2 березня 2018 року. Фішкою нового сезону став новий склад журі гумористичного проекту.