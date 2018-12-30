''Новий секс-символ'': Зібров назвав свого головного конкурента

Народний артист України Павло Зібров заявив, що вважає співака Олега Винника новим секс-символом країни.
Таке зізнання зірка зробила в інтерв'ю з Петром Магою на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Павло Зібров
Politeka
Свою думку про Винника Зібров висловив, розповідаючи про те, на чиї концерти зараз ходить із задоволенням. Примітно, що він назвав популярного артиста Олежкою.
"До своїх. Ходжу із задоволенням з тими, з ким я виріс, з ким мені цікаво. Ходжу до Іво Бобула, — прекрасний співак, унікальний співак. Ходив до Оксани Білозір, до Кудлай (Алли. — Ред.), до Повалій (Таїсії. — Ред.), Білоножко (Віталія і Світлани. — Ред.). Ходив до Олежки Винника. Секс-символ новий з'явився. Я екс-секс-символ України", — відверто поділився Зібров.
Олег Винник
Politeka
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зібров похвалився бурхливим інтимним життям і зізнався, що недавно вони з дружиною навіть закупилися у секс-шопі. За словами співака, вони з дружиною не бояться експериментів і відчувають себе від цього молодшими.
Український продюсер Юрій Нікітін розкрив секрет шаленої популярності Винника. Вона полягає в тому, що він правильно комунікує з цільовою аудиторією і робить те, що відчуває.