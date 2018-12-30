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''Новий секс-символ'': Зібров назвав свого головного конкурента

10.6тЧитати матеріал російською

Народний артист України Павло Зібров заявив, що вважає співака Олега Винника новим секс-символом країни.

Таке зізнання зірка зробила в інтерв'ю з Петром Магою на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Павло Зібров

Павло Зібров

Politeka

Свою думку про Винника Зібров висловив, розповідаючи про те, на чиї концерти зараз ходить із задоволенням. Примітно, що він назвав популярного артиста Олежкою.

"До своїх. Ходжу із задоволенням з тими, з ким я виріс, з ким мені цікаво. Ходжу до Іво Бобула, — прекрасний співак, унікальний співак. Ходив до Оксани Білозір, до Кудлай (Алли. — Ред.), до Повалій (Таїсії. — Ред.), Білоножко (Віталія і Світлани. — Ред.). Ходив до Олежки Винника. Секс-символ новий з'явився. Я екс-секс-символ України", — відверто поділився Зібров.

Олег Винник

Олег Винник

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Особи
Павло ЗібровОлег Винник
Місце
Україна
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Удалили, напишу ещё раз: ладно ещё Винник...но такое...Зибров секс символ? С ума сошли? Усатый таракашка, жесть
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Что одно что другое, ладно уж этот Винник но Зибров и секс символ это разные понятия, мерзкий усатый таракашка
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