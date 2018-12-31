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Новий рік 2019: привітання українських зірок для читачів OBOZREVATEL

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Новий рік – одне з найбільш очікуваних і чарівних свят, що тягне за собою масу приємних подій. Прощання зі старим, 2018 роком, підготовка до святкування і, власне, зустріч з прийдешнім роком Свині – все це оповите масою приємних клопотів і теплих спогадів.

Настання Нового року чекають і дорослі, і діти: в честь свята прийнято дарувати подарунки, говорити один одному гарні слова і побажання. Українські зірки також є шанувальниками свята. OBOZREVATEL зібрав поздоровлення наших знаменитостей з Новим, 2019 роком.

Свої побажання для читачів OBOZREVATEL висловили співачки Тіна Кароль і Оля Полякова, співаки Макс Барських та Діма Монатік (MONATIK), гурти "Время и Стекло" і "Антитіла", репер Потап і гурт MOZGI, Мішель Андраде та інші.

Тіна Кароль, співачка, народна артистка України:

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Прес-служба

- У Новому році я бажаю нам мирного неба, відчуття радості, тотального почуття спокою, ось просто спокою. У Новий рік це, напевно, дивне побажання, але... Жінкам – справжнього жіночого щастя, чоловікам – терпіння на це щастя. І, звичайно, здоров'я нам усім. З новим роком!

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Оля Полякова – співачка, телеведуча, "суперблондинка":

- Я вітаю вас з Новим роком – роком золотої свині! Бажаю, щоб все у вас Було золотим: золоті діти, золотий чоловік, золота дружина, золота зарплата! З Новим роком, Україно!

Оля Полякова

Оля Полякова

Прес-служба

Макс Барських, співак:

- Я вітаю всіх читачів OBOZREVATEL з Новим роком! Нехай майбутній рік принесе вам багато щастя, багато любові. Нехай збудуться всі ваші мрії і здійсняться всі плани. З новим роком!

Макс Барських

Макс Барських

Viva

MONATIK, співак, хітмейкер:

- Нехай ваше життя грає, як найулюбленіша музика, дарує ендорфіни і мурашки по шкірі. І найважливіше, нехай над кожною головою закружляє такий довгоочікуваний мир! З новим роком! З новим щастям!

MONATIK

MONATIK

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Гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив):

- Бажаємо вам драйвового і яскравого 2019-го року! Будьте собою, любите, відривайтеся і танцюйте. До речі, ми придумали танець для будь-яких життєвих ситуацій – включайте кліп "Песня про лицо" і повторюйте рухи з таким обличчям, ніби щось знаєте!

Время и Стекло

Время и Стекло

Прес-служба

Мішель Андраде (Michelle Andrade), співачка, зірка проекту "Танці з зірками":

- Нехай в Новому році в ваших серцях живе Amor, в душі звучить прекрасна Musica і вам якомога рідше довелося говорити Hasta La Vista. У новорічну ніч зробіть музику голосніше і танцюйте до ранку!

Мішель Андраде

Мішель Андраде

Прес-служба

Олександр Кривошапко, український співак, зірка проекту "Х-фактор":

- Друзі, свято Нового року – це дуже важлива інтимна емоційна форманта. Кожен з нас вірить, що з останнім ударом курантів всі негаразди і труднощі залишаться позаду. Я бажаю вам прокинутися 1 січня в прекрасному настрої і стані оновленості. Бажаю, щоб магія цього прекрасного свята зарядила вас найсильнішою хвилею енергії на весь наступний рік. Якщо ти заряджений – тебе ніщо не зупинить! З новим роком!

Олександр Кривошапко

Олександр Кривошапко

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Потап і група MOZGI:

- Бажаємо, щоб Новий рік не підклав вам свиню і був запальним і класним. Не соромтеся відриватися і зізнаватися у своїх почуттях, тоді "Полюбе" все вийде.

MOZGI

MOZGI

Прес-служба

Український рок-виконавець Тарас Тополя і гурт "Антитіла":

- У всіх вас, як і у мене – передноворічна суєта. Потрібно все встигнути: купити подарунки, завершити усі справи. Від імені гурту "Антитіла" я хочу привітати вас, читачів OBOZREVATEL, з прийдешніми новорічними і різдвяними святами. Давайте будемо щасливими. Давайте заплануємо і здійснимо всі гарні плани у Новому році. Слухайте гарну музику та читайте гарні новини!

Антитіла

Антитіла

Прес-служба

Олександр Порядинський, співак, переможець шоу "Х-фактор":

- Дорогі друзі! Через кілька днів Новий 2019 рік відкриє для нас свої двері! Я бажаю вам безмежної віри у власні сили, натхнення і позитивного настрою, сил і перспектив для реалізації. Нехай здоров'я і бадьорості вистачає на найсміливіші бажання, мрійте масштабно і живіть сьогоднішнім днем, насолоджуючись кожним моментом! Дуже хочу, щоб в будинку кожного українця знаходилося місце для чудес, благополуччя, достатку і миру. Кохайте і будьте коханими, Завжди ваш – Олександр Порядинський!

Олександр Порядинський

Олександр Порядинський

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Нагадаємо, згідно зі східним календарем, 2019 рік буде роком Земляної Свині. Основними кольорами в 2019-му будуть буде жовтий, рожевий, зелений і коричневий. Свято слід проводити за вечерею і зустрічати в компанії сім'ї або близьких друзів.

Більш докладно про новорічні традиції читайте за цим посиланням.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Особи
Тіна КарольОля ПоляковаЧас минувНадія Дорофєєва MONATIK & Надя ДорофеєваMONATIKГрупа "Антитіла"Тарас ТополяОлександр КривошапкоМишель Андраде (Michelle Andrade)Олексій Потапенко (Потап)
Тег
Новий рік
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