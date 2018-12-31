Новий рік 2019: привітання українських зірок для читачів OBOZREVATEL

Новий рік – одне з найбільш очікуваних і чарівних свят, що тягне за собою масу приємних подій. Прощання зі старим, 2018 роком, підготовка до святкування і, власне, зустріч з прийдешнім роком Свині – все це оповите масою приємних клопотів і теплих спогадів.

Настання Нового року чекають і дорослі, і діти: в честь свята прийнято дарувати подарунки, говорити один одному гарні слова і побажання. Українські зірки також є шанувальниками свята. OBOZREVATEL зібрав поздоровлення наших знаменитостей з Новим, 2019 роком.

Свої побажання для читачів OBOZREVATEL висловили співачки Тіна Кароль і Оля Полякова, співаки Макс Барських та Діма Монатік (MONATIK), гурти "Время и Стекло" і "Антитіла", репер Потап і гурт MOZGI, Мішель Андраде та інші.

Тіна Кароль, співачка, народна артистка України:

Тіна Кароль Прес-служба

- У Новому році я бажаю нам мирного неба, відчуття радості, тотального почуття спокою, ось просто спокою. У Новий рік це, напевно, дивне побажання, але... Жінкам – справжнього жіночого щастя, чоловікам – терпіння на це щастя. І, звичайно, здоров'я нам усім. З новим роком!

Оля Полякова – співачка, телеведуча, "суперблондинка":

- Я вітаю вас з Новим роком – роком золотої свині! Бажаю, щоб все у вас Було золотим: золоті діти, золотий чоловік, золота дружина, золота зарплата! З Новим роком, Україно!

Оля Полякова Прес-служба

Макс Барських, співак:

- Я вітаю всіх читачів OBOZREVATEL з Новим роком! Нехай майбутній рік принесе вам багато щастя, багато любові. Нехай збудуться всі ваші мрії і здійсняться всі плани. З новим роком!

Макс Барських Viva

MONATIK, співак, хітмейкер:

- Нехай ваше життя грає, як найулюбленіша музика, дарує ендорфіни і мурашки по шкірі. І найважливіше, нехай над кожною головою закружляє такий довгоочікуваний мир! З новим роком! З новим щастям!

MONATIK Гордон

Гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив):

- Бажаємо вам драйвового і яскравого 2019-го року! Будьте собою, любите, відривайтеся і танцюйте. До речі, ми придумали танець для будь-яких життєвих ситуацій – включайте кліп "Песня про лицо" і повторюйте рухи з таким обличчям, ніби щось знаєте!

Время и Стекло Прес-служба

Мішель Андраде (Michelle Andrade), співачка, зірка проекту "Танці з зірками":

- Нехай в Новому році в ваших серцях живе Amor, в душі звучить прекрасна Musica і вам якомога рідше довелося говорити Hasta La Vista. У новорічну ніч зробіть музику голосніше і танцюйте до ранку!

Мішель Андраде Прес-служба

Олександр Кривошапко, український співак, зірка проекту "Х-фактор":

- Друзі, свято Нового року – це дуже важлива інтимна емоційна форманта. Кожен з нас вірить, що з останнім ударом курантів всі негаразди і труднощі залишаться позаду. Я бажаю вам прокинутися 1 січня в прекрасному настрої і стані оновленості. Бажаю, щоб магія цього прекрасного свята зарядила вас найсильнішою хвилею енергії на весь наступний рік. Якщо ти заряджений – тебе ніщо не зупинить! З новим роком!

Олександр Кривошапко єдина

Потап і група MOZGI:

- Бажаємо, щоб Новий рік не підклав вам свиню і був запальним і класним. Не соромтеся відриватися і зізнаватися у своїх почуттях, тоді "Полюбе" все вийде.

MOZGI Прес-служба

Український рок-виконавець Тарас Тополя і гурт "Антитіла":

- У всіх вас, як і у мене – передноворічна суєта. Потрібно все встигнути: купити подарунки, завершити усі справи. Від імені гурту "Антитіла" я хочу привітати вас, читачів OBOZREVATEL, з прийдешніми новорічними і різдвяними святами. Давайте будемо щасливими. Давайте заплануємо і здійснимо всі гарні плани у Новому році. Слухайте гарну музику та читайте гарні новини!

Антитіла Прес-служба

Олександр Порядинський, співак, переможець шоу "Х-фактор":

- Дорогі друзі! Через кілька днів Новий 2019 рік відкриє для нас свої двері! Я бажаю вам безмежної віри у власні сили, натхнення і позитивного настрою, сил і перспектив для реалізації. Нехай здоров'я і бадьорості вистачає на найсміливіші бажання, мрійте масштабно і живіть сьогоднішнім днем, насолоджуючись кожним моментом! Дуже хочу, щоб в будинку кожного українця знаходилося місце для чудес, благополуччя, достатку і миру. Кохайте і будьте коханими, Завжди ваш – Олександр Порядинський!

Олександр Порядинський YouTube

Нагадаємо, згідно зі східним календарем, 2019 рік буде роком Земляної Свині. Основними кольорами в 2019-му будуть буде жовтий, рожевий, зелений і коричневий. Свято слід проводити за вечерею і зустрічати в компанії сім'ї або близьких друзів.

Більш докладно про новорічні традиції читайте за цим посиланням.