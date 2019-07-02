"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу

Актор студії "Квартал 95" Валерій Жидков показав перший випуск авторського шоу "Де-Мократія?", В якому критикує українських політиків, в тому числі і президента Володимира Зеленського.
У мережі розгромили новий випуск проекту, так як Жидков нібито "пройшовся" по всіх політиках, проте практично нічого не сказав про Зеленського. Перший епізод "Де-Мократія?" опублікований на YouTube-каналі "Кварталу" (дивіться відео в кінці новини, а також беріть участь в голосуванні).
Користувачі накинулися на ведучого за те, що він занадто лояльний до Зеленського та припустили, що проект був створений не для того, щоб реально висміювати проступки української влади, а щоб "знищити конкурентів" партії "Слуга народу" напередодні виборів до Верховної Ради.
Володимир Зеленський і Валерій Жидков
ТСН
Багато з них також назвали Валерія "українським Дмитром Кисельовим" (російський телеведучий, топ-пропагандист Кремля і прихильник політики Путіна – Ред).
Валерійй Жидков і Дмитро Кисельов
"Кисельов, якого ми заслужили! Збіг? Не думаю..." – обурилися користувачі.
"Новий Кисельов для промивання мізків виборцям", – додали інші.
Відзначимо, багатьом глядачам проект все ж сподобався, деякі з них вказали, що будуть з нетерпінням чекати наступних випусків, так як на українському телебаченні подібних шоу не вистачало.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Екс-шоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України після другого туру в квітні 2019 року.
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
В Україні багато зірок бурхливо підтримали подію, деякі з них відвідали церемонію інавгурації нового президента. Зокрема, там були і актори "Кварталу".
Примітно, що в Росії також виник ажіотаж серед знаменитостей, які підтримали Зеленського.
Про плани студії "Квартал 95" без Зеленського читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.