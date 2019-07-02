"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу

Актор студії "Квартал 95" Валерій Жидков показав перший випуск авторського шоу "Де-Мократія?", В якому критикує українських політиків, в тому числі і президента Володимира Зеленського.

У мережі розгромили новий випуск проекту, так як Жидков нібито "пройшовся" по всіх політиках, проте практично нічого не сказав про Зеленського. Перший епізод "Де-Мократія?" опублікований на YouTube-каналі "Кварталу" (дивіться відео в кінці новини, а також беріть участь в голосуванні).

Користувачі накинулися на ведучого за те, що він занадто лояльний до Зеленського та припустили, що проект був створений не для того, щоб реально висміювати проступки української влади, а щоб "знищити конкурентів" партії "Слуга народу" напередодні виборів до Верховної Ради.

Володимир Зеленський і Валерій Жидков ТСН

Багато з них також назвали Валерія "українським Дмитром Кисельовим" (російський телеведучий, топ-пропагандист Кремля і прихильник політики Путіна – Ред).

Валерійй Жидков і Дмитро Кисельов

"Кисельов, якого ми заслужили! Збіг? Не думаю..." – обурилися користувачі.

"Новий Кисельов для промивання мізків виборцям", – додали інші.

Відзначимо, багатьом глядачам проект все ж сподобався, деякі з них вказали, що будуть з нетерпінням чекати наступних випусків, так як на українському телебаченні подібних шоу не вистачало.

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