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"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу

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Актор студії "Квартал 95" Валерій Жидков показав перший випуск авторського шоу "Де-Мократія?", В якому критикує українських політиків, в тому числі і президента Володимира Зеленського.

У мережі розгромили новий випуск проекту, так як Жидков нібито "пройшовся" по всіх політиках, проте практично нічого не сказав про Зеленського. Перший епізод "Де-Мократія?" опублікований на YouTube-каналі "Кварталу" (дивіться відео в кінці новини, а також беріть участь в голосуванні).

Користувачі накинулися на ведучого за те, що він занадто лояльний до Зеленського та припустили, що проект був створений не для того, щоб реально висміювати проступки української влади, а щоб "знищити конкурентів" партії "Слуга народу" напередодні виборів до Верховної Ради.

Володимир Зеленський і Валерій Жидков

Володимир Зеленський і Валерій Жидков

ТСН

Новини
Ще одна зірка "Кварталу" висловилася про кар'єру в політиці

Багато з них також назвали Валерія "українським Дмитром Кисельовим" (російський телеведучий, топ-пропагандист Кремля і прихильник політики Путіна – Ред).

Валерійй Жидков і Дмитро Кисельов

Валерійй Жидков і Дмитро Кисельов

"Кисельов, якого ми заслужили! Збіг? Не думаю..." – обурилися користувачі.

"Новий Кисельов для промивання мізків виборцям", – додали інші.

"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу
"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу
"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу
"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу

Відзначимо, багатьом глядачам проект все ж сподобався, деякі з них вказали, що будуть з нетерпінням чекати наступних випусків, так як на українському телебаченні подібних шоу не вистачало.

"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу
"Новий Кисельов": зірку "Кварталу 95" розгромили через нове шоу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийВалерій Жидковстудія "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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