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Нові "Свати-6": де дивитися четверту серію онлайн

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На українському телеканалі 1+1 стартував показ шостого сезону скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

У четвер, 4 липня на екрани вийде четверта серія "Сватів". Епізоди виходять щодня в ефірі телеканалу з понеділка по четвер о 20:45 за київським часом. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, де дивитися онлайн 4 серію "Сватів" (відео дивіться в кінці новини).

Шостий сезон серіалу "Свати", крім ефірів телеканалу також доступний на офіційному сайті 1+1, а також на каналі в YouTube.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

Супер

Де дивитися серіал "Свати" онлайн

Шостий сезон серіалу "Свати", крім ефірів телеканалу також доступний на офіційному сайті 1+1, а також на каналі в YouTube.

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Про що буде четверта серія шостого сезону "Сватів"

Беркович з усією властивою йому шириною душі просить руки Ольги Миколаївни. Ковальова в роздумах. Буханкіни готуються до пологів. Скориставшись тим, що Лорика поклали в лікарню, Мітяй влаштовує собі відпустку... І зникає. А поки Лариса обриває телефон в пошуках чоловіка, вся важкість підготовки будинку Буханкіних до поповнення в родині лягає на плечі Будько.

Нові "Свати-6": де дивитися четверту серію онлайн

YouTube (скріншот із серії)

"Свати": дивитися всі серії онлайн

Сюжет шостого сезону серіалу "Свати" побудований на подіях через 8 років після знайомства сімей Будько та Ковальових. За цей період в житті сватів багато що змінилося. Внучка Женя виросла і перестала бути готом – тепер її цікавлять хлопці. Але чомусь вони майже не звертають на Женю уваги, через що вона плаче в подушку ночами.

Нові "Свати-6": де дивитися четверту серію онлайн

YouTube (скріншот із серії)

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Під Києвом згорів будинок, де знімався серіал "Свати": з'явилися фото

Перша серія вийшла на екрани в понеділок, першого липня. Всього на 1+1 покажуть 16 епізодів. Детальніше про всі серії "Сватів-6" читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) в "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після вступу в законну силу рішення Окружного адміністративного суду.

  • Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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Читайте всі новини по темі "Заборона серіалу "Свати" в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особи
студія "95 квартал"Федір Добронравов
Теги
95 КварталСвати
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Sam Vik
Sam Vik
Где смотреть написали. А зачем смотреть?
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Этот сериал закончили в 2012 году снимать. Нацисткая колония Урина самая передовая)))
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