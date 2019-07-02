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"Носить із собою кокаїн": в мережі знайшли "докази" наркозалежності Івлєєвої

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В мережі в черговий раз звинуватили відому російську блогершу і ведучу Анастасію Івлєєву в наркозалежності.

Раніше Telegram-канал "Только никому..." вже повідомляв про те, що зірка страждає залежністю від кокаїну. Сама Івлєєва жорстко відповіла на плітки і спростувала чутки. Пізніше на особистій сторінці в Instagram Анастасія показала знімок, який знову став причиною для пліток.

Так, на шиї у Івлєєвої шанувальники помітили цікавий кулон, який нібито є прихованим пристосуванням для вживання кокаїну.

Настя Івлеева

Настя Івлеева

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"Уже вдруге Настю Івлєєву приплітають до наркотиків, а точніше до кокаїну. Днями користувачі помітили у неї на шиї кулон, який "призначений" для вживання", – написали на каналі.

"Носить із собою кокаїн": в мережі знайшли "докази" наркозалежності Івлєєвої

Telegram-канал "Тільки нікому ..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки з-за відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Особа
Анастасія Івлеева
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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