"Ногу варто було ампутувати": з'ясувалися моторошні подробиці про стан Началової

Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки Юлії Началової, котру вранці 13 березня підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомив телеграм-канал 112: "Набряк легень, пневмонія, ниркова недостатність, сепсис, гангрена, зараз вона підключена до апаратів життєзабезпечення. Крім цього, сьогодні вирішується питання про операцію. Інформація про набряк мозку, вказана в низці видань, не відповідає дійсності".

Юлія Началова Стархіт

"Хвороба дійшла до тієї стадії, коли почалася гангрена. Ногу варто було ампутувати, але тяжкість стану Началової не дозволяла це зробити", — пише видання BAZA. За даними джерел, запалення поширилося вже по всьому організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.

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