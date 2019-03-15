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"Ногу варто було ампутувати": з'ясувалися моторошні подробиці про стан Началової

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Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки Юлії Началової, котру вранці 13 березня підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомив телеграм-канал 112: "Набряк легень, пневмонія, ниркова недостатність, сепсис, гангрена, зараз вона підключена до апаратів життєзабезпечення. Крім цього, сьогодні вирішується питання про операцію. Інформація про набряк мозку, вказана в низці видань, не відповідає дійсності".

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Юлія Началова

Юлія Началова

Стархіт

"Хвороба дійшла до тієї стадії, коли почалася гангрена. Ногу варто було ампутувати, але тяжкість стану Началової не дозволяла це зробити", — пише видання BAZA. За даними джерел, запалення поширилося вже по всьому організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.

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Новини Росії
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Zimova Victoria
Zimova Victoria
кто это вообще? зачем нам о ней знать?
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