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"Ноги вже не бігають": Пугачова стривожила шанувальників нездоровим виглядом

2.6тЧитати новину російською

Знаменита радянська і російська співачка Алла Пугачова викликала тривогу у своїх фанатів через нездоровий зовнішній вигляд (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, примадонна потрапила під приціли камер під час свого візиту на концерт української співачки Світлани Лободи в Юрмалі (Латвія). Шанувальники помітили, що легендарна артистка виглядає дуже втомленою, а через солідний вік її ноги "вже не бігають". Фото і відео з Пугачовою розмістили в Instagram.

На ролику співачка разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним направляються в концертний зал "Дзінтарі" на виступ Лободи. Для заходу Алла Борисівна вибрала досить молодіжнв вбрання: короткі шкіряні шорти і легку блузку.

Кадр з відео

Instagram @nifruna

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Та увагу публіки прикував незадоволений і втомлений вигляд артистки, про що користувачі написали в коментарях.

"Модно, красиво, стильно... Але без усмішки", - написали деякі коментатори.

Instagram @nifruna

"Страшна хода, їй 70 років, ноги вже не так бігають", - додали інші.

Однак, не дивлячись на стурбованість мережі, коментатори все ж розхвалили Пугачову за її артистизм і вміння красиво триматися на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачова розповіла, що її засмучують образи в мережі з приводу її зовнішності. За її словами, серед шанувальників пішла тенденція звинувачувати її в старості.

Особа
Алла Пугачова
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