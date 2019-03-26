МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Нікого не щадить..." ЗМІ повідомили про страшну хворобу екс-коханця Пугачової Кузьміна

4.3тЧитати матеріал російською

Російський рок-музикант, екс-коханець примадонни Алли Пугачової Володимир Кузьмін хворий на рак. Артиста нібито помітили в одному з онкоцентрів Москви перед проходженням радіопроменевої терапії.

За словами одного з пацієнтів, він зустрів Кузьміна в коридорі тієї ж клініки, де сам проходить лікування. Відповідний пост чоловік написав на особистій сторінці в соціальній мережі, пише "Собеседник".

"Виходячи з кабінету радіопроменевої терапії, побачив сидячого в халатику Кузьміна, який чекає своєї черги. Нікого не щадить"краб". Щось його багато останнім часом стало. Крутиться рак", – написав москвич на ім'я Олексій.

Максим Галкін, Алла Пугачова і Володимир Кузьмін

Максим Галкін, Алла Пугачова і Володимир Кузьмін

goodhouse.ru

Він також зазначив, що трохи поспілкувався з музикантом і побажав йому якнайшвидшого одужання.

Новини
Винесли мільйони: у Москві пограбували екс-коханця Пугачової

"Підійшов сьогодні до Кузьміна. Сказав, що пам'ятаю його ще з концерту в 1983-му, що на одному апараті опромінювались і все буде у нас чудово. Сказав, що мовляв тримайся, брате, рак, звичайно, крутиться, але обов'язково зупиниться скоро і інакше бути не може", – додав чоловік.

"Нікого не щадить..." ЗМІ повідомили про страшну хворобу екс-коханця Пугачової Кузьміна

Собеседник

У ЗМІ також звернули увагу, що, незважаючи на можливу недугу, у артиста досить щільний графік виступів, зокрема, крім ряду корпоративних виступів, 31 травня 2019 роки йому належить відзначити свій день народження в Кремлі.

Відзначимо, сам співак принципово не коментує інформацію про своє здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що народна артистка України Софія Ротару хворіє на туберкульоз і змушена проходити курс хіміотерапії.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир КузьмінАлла Пугачова
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки