"Нікого не щадить..." ЗМІ повідомили про страшну хворобу екс-коханця Пугачової Кузьміна

Російський рок-музикант, екс-коханець примадонни Алли Пугачової Володимир Кузьмін хворий на рак. Артиста нібито помітили в одному з онкоцентрів Москви перед проходженням радіопроменевої терапії.

За словами одного з пацієнтів, він зустрів Кузьміна в коридорі тієї ж клініки, де сам проходить лікування. Відповідний пост чоловік написав на особистій сторінці в соціальній мережі, пише "Собеседник".

"Виходячи з кабінету радіопроменевої терапії, побачив сидячого в халатику Кузьміна, який чекає своєї черги. Нікого не щадить"краб". Щось його багато останнім часом стало. Крутиться рак", – написав москвич на ім'я Олексій.

Максим Галкін, Алла Пугачова і Володимир Кузьмін goodhouse.ru

Він також зазначив, що трохи поспілкувався з музикантом і побажав йому якнайшвидшого одужання.

"Підійшов сьогодні до Кузьміна. Сказав, що пам'ятаю його ще з концерту в 1983-му, що на одному апараті опромінювались і все буде у нас чудово. Сказав, що мовляв тримайся, брате, рак, звичайно, крутиться, але обов'язково зупиниться скоро і інакше бути не може", – додав чоловік.

Собеседник

У ЗМІ також звернули увагу, що, незважаючи на можливу недугу, у артиста досить щільний графік виступів, зокрема, крім ряду корпоративних виступів, 31 травня 2019 роки йому належить відзначити свій день народження в Кремлі.

Відзначимо, сам співак принципово не коментує інформацію про своє здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що народна артистка України Софія Ротару хворіє на туберкульоз і змушена проходити курс хіміотерапії.

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