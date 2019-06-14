"Нічого не зрозуміло": новий хіт KAZKA викликав суперечки у мережі

Український гурт KAZKA презентувала перший сингл "Пісня Сміливих Дівчат" з нового альбому NIRVANA.

Відповідний запис з'явилася на офіційному YouTube-каналі музичного колективу (щоб послухати композицію, проскрольте до кінця сторінки).

"Пісня Сміливих Дівчат" — це жіночий маніфест, ода GIRL POWER, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну та нікому ніколи не дозволяйте себе ображати", — йдеться в описі до треку.

Новий сингл KAZKA Instagram@kazka.band

Автори пісні — С. Локшин (слова), А. Ігнатченко і С. Єрмолаєв (музика). Вони допомагали гурту створювати такі хіти, як "Плакала" і "Свята".

Танцювальна і літня композиція з елементами фолку за добу набрала понад 20 тисяч переглядів у відео-хостингу. Шанувальники навіть охрестили її новим хітом, проте у мережі зав'язалися суперечки.

"Вау, точно буде хітом", "Новий хіт. Браво", "Скоро на всіх радіостанціях країни звучатиме новий хіт", "Це феєрично", — похвалили фоловери.

KAZKA Instagram@kazka.band

Але деяким не сподобався той факт, що слова у виконанні Олександри Зарицької було погано чути.

"На один раз і забулося. Навіть я з України нічого не можу зрозуміти, що вона там співає", "Погано чути слова, дикція не дуже. А так, легка пісня, яка швидко вивчається", — додали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший трек гурту KAZKA "Плакала" увійшов до дебютного альбому "Карма". Він став хітом в Україні та поза її межами. В YouTube пісня зібрала кілька десятків млн переглядів, що зробило її найуспішнішим серед україномовних хітів.

Пізніше вийшла англомовна версія хіта, яка викликала неоднозначну реакцію публіки. Один із найвідоміших світових діджеїв Фаділь Ель Гуль (R3hab) також записав ремікс.

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