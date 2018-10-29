"Нічого не залишилося": Лорак розкритикували за вульгарну поведінку на публіці

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка є частим гостем на російських вечірках і концертах, спантеличила шанувальників дивним відео, на якому показала недоречний танець під власну пісню.

Так, артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram ролик, де рухається під композицію "Я видела сон", раніше презентовану співачкою, як особисте зізнання про сімейну драму.

Різкі й незграбні рухи Ані розсмішили її фоловерів, а у деяких викликали просто роздратування.

"Ані, не танцюйте! Танці — це не ваше, на жаль", — написали користувачі.

"Це як же потрібно сліпо любити себе, щоб, знаючи, що танцює як рагуль, викладати чергове відео", — обурилися інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанати Ані Лорак запідозрили її у депресії, оскільки останнім часом співачка все частіше демонструє зухвалу поведінку, щоб привернути увагу публіки. Багато хто вважає, що таким чином Лорак приховує від шанувальників душевну травму, спровоковану сімейними проблемами.

Так, нині артиска переживає шлюборозлучний процес зі своїм чоловіком через його зраду. Чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу в липні 2018 року зняли в одному з київських караоке-клубів, де він проводив побачення із темноволосою молодою красунею Яною Бєляєвою. У той час Лорак була за кордоном. На початку жовтня 2018 року ЗМІ повідомили, що Лорак і Мурат все ж подали на розлучення. Артистка чутки про сімейну драму не коментує.