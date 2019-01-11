''Ні слуху, ні голосу'': в Росії розгромили можливу участь Бузової в Євробаченні

Кандидатура телеведучої Ольги Бузової в шорт-листі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 викликала подив у російського музичного критика Сергія Сосєдова.
Він скептично поставився до можливої її участі в заході та пояснив у коментарі "Лайфу" свою позицію щодо цього.
"Жодних перспектив у неї немає, абсолютно нуль перспектив. Вона не здатна, у неї немає слуху, на жаль, у неї немає голосу, вона бездарна, треба називати речі своїми іменами. Навіть на фонограмах її голос звучить фальшиво", — сказав експерт.
На думку Сосєдова, для Росії участь у конкурсі не має вагомого значення. Він вважає, що на Євробаченні повинні брати участь такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Голландія, Румунія, Болгарія або Україна. А для РФ це "дитяча гра".
"Звичайно, можна брати участь просто для позначення присутності своеї в Європі, так, як це робить Франція — одна з країн-законодавців конкурсу. Вона взагалі не конкурує, так само, як Великобританія, Німеччина. Вони просто позначають свою участь, але там явно немає мети виграти. Так само повинна чинити і Росія", – додав критик.
Він вважає, що Росії треба брати участь у Євробаченні, але не сподіватися на успіх, а відправити на конкурс можна кого завгодно.
"Просто треба вберегти себе від потрапляння на цей конкурс уже зовсім бездарних людей, таких як Бузова, щоб не ганьбитися на європейському рівні", – наголосив Сосєдов.
Дівчата, все-таки на цій планеті є ще справжні чоловіки 🥰😍 Які незважаючи на те, що знаходяться через цілий океан від тебе, можуть ось так взяти і зробити начебто дрібниця, але в той же час такий величезний крок 🥰🙏🏽 Як же це романтично 🤩😍 Сьогодні вранці мені на віллу доставили шикарний букет квітів 👸🏻🌸 Інкогніто, що ще більш романтично 🤗🤗🤗 А ви знаєте, як я люблю Квіти ❤ Хто ти?
Дівчата, не обманюйте чоловіків! У них і так вічна трагедія в житті: то не до смаку, то не по зубах, то не по кишені. Ф. Раневська Wearing @loulouthebrand 💫💫💫
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії озвучили ймовірний список претендентів на участь у міжнародному пісенному конкурсі. Одним із них став виходець з України Олександр Панайотов.
Як не дивно, список очолили "король" поп-сцени Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв, а також Бузова і співак Єгор Крід.
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