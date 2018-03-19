Ні рубля за душею: розкрилася правда про майно Табакова

Раніше опублікована в ЗМІ інформація про багатомільйонний стан Табакова, який розділять його діти від першого і другого шлюбів, виявилася не зовсім вірною. Ще в 90-х, коли у актора виявилися проблеми зі здоров'ям, друга дружина Марина Зудіна вмовила його переписати практично все на її ім'я.

Таким чином у власності артиста залишалося лише трохи більше 180 квадратних метрів на Котельничеській набережній, проте навіть цю квартиру 2000 року Табаков переписав на дружину. Таким чином, на момент смерті, яка спіткала 82-річного актора 12 березня, за душею його не було ні рубля, повідомляє Eg.ru.

Олег Табаков Фото: ria.ru

Що ж стосується поділу майна, як припускає джерело, спільні діти Табакова та Зудіної - син Павло і дочка Марія - справді його розділять, а ось син артиста від першого шлюбу, 57-річний Антон Табаков, очевидно, залишиться "не при справах".

Разом з цим раніше стало відомо, що Антон Табаков остаточно перебрався з родиною до Європи. Свого часу Табаков-молодший непогано заробив на ресторанному бізнесі, який успішно продав і купив нерухомість на кордоні Італії та Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Табаков володів трьома квартирами в Москві (164,3, 116,3 і 68,3 квадратних метри), які оцінюються ріелторами приблизно в 200 мільйонів рублів. Також артист залишив родичам великий заміський будинок в селищі Кіно в Підмосков'ї, вартістю приблизно в 400 мільйонів.

За неофіційними даними на постах директора і художнього керівника МХТ імені Чехова в останні роки актор заробляв по 935 994 рублі на місяць.

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