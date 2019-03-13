''Ні ходити, ні дихати не могла'': вагітна дружина Бабкіна розповіла про проблеми в турі

Будучи вже вагітною третьою дитиною, дружина українського співака Сергія Бабкіна Сніжана вирушила з чоловіком в тур, який був запланований до положення і не міг бути скасований.

У бесіді з журналістами "КП в Україні" вона згадала, як сподівалася, що в дорозі між 24 містами у неї не буде токсикозу. Однак все склалося так, що дружина артиста буквально не могла "ні сидіти, ні ходити, ні дихати".

Фото: gloss.ua

"Весь цей час ми з Сергієм були в турі. Тур великий - 24 міста. Але тур планувався дуже давно, а у нас вийшло так: коли ми дізналися, треба було вже їхати. Я, звичайно, дуже сподівалася, що у мене не буде такого токсикозу, як в перші дві вагітності. Але не склалося. Як тільки ми поїхали в тур, у мене почалося таке, що я ні сидіти, ні ходити, ні дихати не могла ", - розповіла вона.

"Пам'ятаю, вранці відкривала очі і думала:" Господи, скоріше б уже ніч". У турі ж ще й життя інше: ці постійні запахи сигарет, кави, їжі мене просто замучили. Не передати словами. Не знаю, як все витримала", - додала дружина співака.

У розмові з виданням Бабкіна також згадала, що чекає подружжя на хлопчика.

"Мені теж, чесно кажучи, хотілося дівчинку. Але я знала, що буде хлопчик. Чотири роки тому мені приснився сон, вранці я прокинулася і кажу Серьожі: "Нас з тобою чекає хлопчик. Він, виходить, чекав нас чотири роки. І я розуміла, що саме зараз дівчинки бути не може. У мене вже тоді було чітке усвідомлення, що це був віщий сон", - згадала вона.

Нагадаємо, з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився у 2007 році. У травні 2008 року пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Сьогодні Сергій та Сніжана виховують двох дітей: дочку Веселіну та сина Артура. Також у Сергія Бабкіна від першого шлюбу є син Ілля.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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