"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі вперше вийшла на публіку разом з сином Арчі Гаррісоном.

Маркл з двомісячним малюком з'явилася на благодійному матчі з поло в графстві Суррей. На трибунах помітили також дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон з дітьми, пише The Sun.

Перший вихід Меган в світ разом з дитиною викликав хвилю гострої критики з боку шанувальників королівської родини.

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Папарацці вдалося зняти, як Маркл виходила з автомобіля з дитиною на руках. Багатьом здалося, що герцогиня зовсім не вміє поводитися з дитиною.

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Меган Маркл з сином Арчі The Sun

Зокрема, Меган неправильно тримала хлопчика і здавалося, що вона може впустити його.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся