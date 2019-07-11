Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубіз

"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином

1.8т Читати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі вперше вийшла на публіку разом з сином Арчі Гаррісоном.

Маркл з двомісячним малюком з'явилася на благодійному матчі з поло в графстві Суррей. На трибунах помітили також дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон з дітьми, пише The Sun.

Перший вихід Меган в світ разом з дитиною викликав хвилю гострої критики з боку шанувальників королівської родини.

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Папарацці вдалося зняти, як Маркл виходила з автомобіля з дитиною на руках. Багатьом здалося, що герцогиня зовсім не вміє поводитися з дитиною.

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Новини
Через Маркл "упав" сайт популярного бренду: як це трапилося
Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

The Sun

Зокрема, Меган неправильно тримала хлопчика і здавалося, що вона може впустити його.

Новини
Маркл хрестила сина: у її вбранні на церемонії побачили прихований сенс
"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином
"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином
"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином
"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Принц Гаррі і Меган Маркл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш

Блоги / думки

ads pixel