"Невміла мати": Маркл гостро розкритикували за перший вихід у світ з сином

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі вперше вийшла на публіку разом з сином Арчі Гаррісоном.
Маркл з двомісячним малюком з'явилася на благодійному матчі з поло в графстві Суррей. На трибунах помітили також дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон з дітьми, пише The Sun.
Перший вихід Меган в світ разом з дитиною викликав хвилю гострої критики з боку шанувальників королівської родини.
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Папарацці вдалося зняти, як Маркл виходила з автомобіля з дитиною на руках. Багатьом здалося, що герцогиня зовсім не вміє поводитися з дитиною.
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Меган Маркл з сином Арчі
The Sun
Зокрема, Меган неправильно тримала хлопчика і здавалося, що вона може впустити його.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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