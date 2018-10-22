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Невістка народного артиста України похвалилася сексуальним тілом

3.7тЧитати матеріал російською

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова похвалилася своїм підписникам сексуальним фото в чорному обтягуючому боді.

На особистій сторінці в Instagram дівчина опублікувала селфі в дзеркалі, на якому зображена в одному лише купальнику.

"Спорт - час для відпочинку чи роздумів? Іноді це потрібно, щоб випустити пар, іноді, щоб відключити роботу мозку хоча б ненадовго, іноді, щоб залишитися наодинці з собою і поміркувати перед ухваленням рішення", - поділилася роздумами Логунова.

На фото також можна роздивитися і частину ефектного тату, яке прикрашає праву ногу Логунової. Подібні фотографії нерідко з'являються в профілі знаменитості, за якою стежать понад 50 тис. користувачів мережі.

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Також нерідко виточена фігура невістки народного артиста України Остапа Ступки стає причиною суперечок у соцмережі. Дівчину не раз закликали перестати худнути.

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Особа
Поліна Логунова
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіInstagramфотографии
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