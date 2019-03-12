"Нерозумно і вульгарно!" Собчак зчепилася в мережі з колишньою свого коханця

Російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак зчепилася в мережі з актрисою Дарією Мороз – колишньою дружиною режисера Костянтина Богомолова, з яким Ксенії приписують роман.
Приводом став запис Собчак з приводу вміння прощати, який вона опублікувала в Instagram. Мороз не сподобалися філософські думки скандальної телезірки – Дарина назвала їх "дурними і вульгарними".
"Вміти прощати і вміти просити прощення? На це здатні тільки сильні, впевнені в собі особистості. Дріб'язкова людина бачить приниження в тому, щоб визнати неправоту, і відчуває себе "терпилом", якщо прощає сама. Іноді ти щиро просиш вибачення – а в тебе продовжують смачно плювати. Головне випробування: мовчки обтертися, і пошкодувати людину, яка не може впоратися зі своїм его. і не ображатися", – написала Собчак.
Instagram-сторінка Ксенії Собчак
Незабаром після цього в Instagram-акаунті Дар'ї Мороз з'явилася публікація, яка, як порахували багато користувачів, стала відповіддю на запис Собчак. У пості вона розкритикувала "філософські" пости в соціальній мережі.
"Як же я не люблю велемудрі філософські пости... На мій смак, це нерозумно і вульгарно..." – вказала актриса.
Instagram-сторінка Дар'ї Мороз
У свою чергу, Собчак сприйняла натяк на свій рахунок і відповіла ще одним записом, де зазначила, що дурість і вульгарщину всюди бачать тільки "карликові уми".
"У карликових умів є огидна звичка приписувати свою дріб'язковість іншим. Розумна людина навіть за дурістю шукає мудрість, намагається витягти сенс навіть з безглуздого, а з дурною і вульгарною людиною як? Куди б не прийшов, йому в очі кидається вульгарність і дурість. З мільярда можливостей вона завжди, так би мовити, знайде своє, рідне. Так що якщо людина півдня думає про чужу вульгарність, не заважайте їй", – порадила Собчак.
Instagram-сторінка Ксенії Собчак
Ці слова Дар'я Мороз не прокоментувала. Нагадаємо, актриса прожила з Костянтином Богомоловим вісім років: з 2010 по серпень 2018 року. Незабаром після того, як Богомолов офіційно розлучився, він став більше часу на публіці проводити в компанії Ксенії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак офіційно одружена з режисером і актором Максимом Віторганом. Вони одружилися в лютому 2013 року. З 2016-му у них народився син.
В кінці 2018-го в мережі з'явилися докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим в нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися на офіційному заході в щоку.
Увечері, 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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