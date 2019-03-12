"Нерозумно і вульгарно!" Собчак зчепилася в мережі з колишньою свого коханця

Російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак зчепилася в мережі з актрисою Дарією Мороз – колишньою дружиною режисера Костянтина Богомолова, з яким Ксенії приписують роман.

Приводом став запис Собчак з приводу вміння прощати, який вона опублікувала в Instagram. Мороз не сподобалися філософські думки скандальної телезірки – Дарина назвала їх "дурними і вульгарними".

"Вміти прощати і вміти просити прощення? На це здатні тільки сильні, впевнені в собі особистості. Дріб'язкова людина бачить приниження в тому, щоб визнати неправоту, і відчуває себе "терпилом", якщо прощає сама. Іноді ти щиро просиш вибачення – а в тебе продовжують смачно плювати. Головне випробування: мовчки обтертися, і пошкодувати людину, яка не може впоратися зі своїм его. і не ображатися", – написала Собчак.

Instagram-сторінка Ксенії Собчак

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Незабаром після цього в Instagram-акаунті Дар'ї Мороз з'явилася публікація, яка, як порахували багато користувачів, стала відповіддю на запис Собчак. У пості вона розкритикувала "філософські" пости в соціальній мережі.

"Як же я не люблю велемудрі філософські пости... На мій смак, це нерозумно і вульгарно..." – вказала актриса.

Instagram-сторінка Дар'ї Мороз

У свою чергу, Собчак сприйняла натяк на свій рахунок і відповіла ще одним записом, де зазначила, що дурість і вульгарщину всюди бачать тільки "карликові уми".

"У карликових умів є огидна звичка приписувати свою дріб'язковість іншим. Розумна людина навіть за дурістю шукає мудрість, намагається витягти сенс навіть з безглуздого, а з дурною і вульгарною людиною як? Куди б не прийшов, йому в очі кидається вульгарність і дурість. З мільярда можливостей вона завжди, так би мовити, знайде своє, рідне. Так що якщо людина півдня думає про чужу вульгарність, не заважайте їй", – порадила Собчак.

Instagram-сторінка Ксенії Собчак

Ці слова Дар'я Мороз не прокоментувала. Нагадаємо, актриса прожила з Костянтином Богомоловим вісім років: з 2010 по серпень 2018 року. Незабаром після того, як Богомолов офіційно розлучився, він став більше часу на публіці проводити в компанії Ксенії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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