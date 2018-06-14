Нері Оксман кинула Бреда Пітта заради американського мільярдера

Західна преса повідомляє, що актор Бред Пітт знову самотній. Згідно з інформацією Page Six, професор Массачусетського технологічного інституту Нері Оксман знайшла заміну акторові.
У минулі вихідні Нері бачили в Парижі в компанії 52-річного американського фінансиста мільярдера Білла Екмана.
Екман у вільний час дуже любить грати в теніс. В одному з аматорських турнірів він і взяв участь в минулий уїк-енд. Як повідомляє інсайдер, Нері сиділа на трибуні уболівальників, а після гри разом з Екманом була помічена на вечірці. У 2016 році Білл Екман розлучився з дружиною. У нього троє дітей.
Es ist DAS Thema: Brad Pitt und die Professorin Neri Oxman sollen ein Paar sein ! Jetzt planen sie angeblich schon den ersten gemeinsamen Liebesurlaub #nerioxman #internationalestars #liebe #bradpitt Bildquelle : Tim P. Whitby / Getty Images; Riccardo Savi / Getty Images for Concordia Summit
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що офіційний представник актриси Анджеліни Джолі виступив із заявою, в якому прокоментував витік інформацію, що стосується її шлюборозлучного процесу з Бредом Піттом .