"Неможливо дивитися без сліз": відео "закоханих" Началової і Зеленського зворушило мережу

Користувачі мережі пригадали спільну роботу актора студії "Квартал 95" і кандидата у президенти України Володимира Зеленського з трагічно померлою російською співачкою Юлією Началовою.
Так, шанувальники згадали, що артисти разом знімалися у мюзиклі "Три мушкетери" майже 15 років тому, у 2004 році. Зеленський і Началова зіграли головних героїв: закохану пару д'Артаньяна і Констанцію. Під роликом на YouTube почали масово залишати зворушливі коментарі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За сюжетом, між головними героями спалахує любов з першого погляду. В кінці фільму персонажі Зеленського і Началової залишаються разом.
Зеленський і Началова у фільмі "Три мушкетери"
YouTube
Характерно, що Володимир Зеленський є одним з авторів мюзиклу "Три мушкетери". Також у ньому зіграв легендарний артист Володимир Етуш, який помер на 97-му році життя в березні 2019 року.
У коментарях під відео користувачі залишили безліч теплих слів на згадку покійної Началової.
Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ"
YouTube (скріншот із відео)
Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ"
YouTube (скріншот із відео)
"Зайшла, щоб ще раз подивитися на дівчинку з найгарнішими очима. Юлечко, тебе забути неможливо. І Етуш, який пішов за кілька днів до Юлі..." — написали шанувальники.
"Тепер пісня Констанції в мюзиклі настільки пронизливо звучить... Дивитися без сліз неможливо", — додали інші,
Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ"
YouTube (скріншот із відео)
Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ"
YouTube (скріншот із відео)
Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ"
YouTube (скріншот із відео)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Співачку поховали у четвер, 21 березня, на Троєкурівському кладовищі у Москві. Попрощатися з нею прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу.
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