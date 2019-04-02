"Неможливо дивитися без сліз": відео "закоханих" Началової і Зеленського зворушило мережу

Користувачі мережі пригадали спільну роботу актора студії "Квартал 95" і кандидата у президенти України Володимира Зеленського з трагічно померлою російською співачкою Юлією Началовою.

Так, шанувальники згадали, що артисти разом знімалися у мюзиклі "Три мушкетери" майже 15 років тому, у 2004 році. Зеленський і Началова зіграли головних героїв: закохану пару д'Артаньяна і Констанцію. Під роликом на YouTube почали масово залишати зворушливі коментарі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За сюжетом, між головними героями спалахує любов з першого погляду. В кінці фільму персонажі Зеленського і Началової залишаються разом.

Зеленський і Началова у фільмі "Три мушкетери" YouTube

Характерно, що Володимир Зеленський є одним з авторів мюзиклу "Три мушкетери". Також у ньому зіграв легендарний артист Володимир Етуш, який помер на 97-му році життя в березні 2019 року.

У коментарях під відео користувачі залишили безліч теплих слів на згадку покійної Началової.

Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ" YouTube (скріншот із відео)

Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ" YouTube (скріншот із відео)

"Зайшла, щоб ще раз подивитися на дівчинку з найгарнішими очима. Юлечко, тебе забути неможливо. І Етуш, який пішов за кілька днів до Юлі..." — написали шанувальники.

"Тепер пісня Констанції в мюзиклі настільки пронизливо звучить... Дивитися без сліз неможливо", — додали інші,

Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ" YouTube (скріншот із відео)

Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ" YouTube (скріншот із відео)

Зеленський і Началова у мюзиклі "ТРИ МУШКЕТЕРИ" YouTube (скріншот із відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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