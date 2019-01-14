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''Неможливо було відмовити'': Пугачова розповіла про стосунки зі знаменитим музикантом

2.7тЧитати матеріал російською

Промадонна радянської естради Алла Пугачова розповіла про те, як познайомилася з відомим російським співаком і композитором Ігорем Ніколаєвим, з яким тісно дружить і досі.

Артистка поділилася спогадами 40-річної давнини в рамках шоу "Сьогодні ввечері. Ігор Ніколаєв" на Першому каналі РФ. Саме вона, як відзначили у передачі, дала старт блискучій кар'єрі Ніколаєва 40 років тому, в 1979 році. Випуск опублікований на сайті каналу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Також в шоу, крім Пугачової і Ніколаєва, були присутні чоловік Алли, шоумен Максим Галкін, співаки Валерій Леонтьєв і Філіп Кіркоров, артистки Ірина Аллегрова і Юлія Проскурякова та інші. Примадонну запитали, як Ігор став одним з провідних музикантів її колективу.

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"Я знайома з ним 40 років. Він сам не побоявся до мене підійти в Останкіно, ми тоді шукали клавішника. Послухали – він був прекрасний! Йому неможливо було відмовити", – згадала артистка.

"Він тоді прийшов молодий, симпатичний, якась неймовірно світла людина, світлий хлопчик. Схоплював усе на ходу, з такою легкістю! Я завжди говорила, що це Моцарт", – поділилася Пугачова. Ніколаєв, в свою чергу, підкреслив, що обожнював Аллу Пугачову завжди.

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Дивіться відео з 0:03:01:

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ знову підняли ажіотаж навколо відносин примадонни Алли Пугачової та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна. Так, деякі видання написали, що пара незабаром може розлучитися. Ймовірним ініціатором розриву назвали 69-річну співачку.

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Особи
Алла ПугачоваІгор Ніколаєв (співак)
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