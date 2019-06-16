"Немає слів!" Зірки "Квартал 95" знялися в сексуальній фотосесії

Українські зірки студії "Квартал 95" та учасниці проекту "Жіночий Квартал" Віра Кекелія і Марта Адамчук показали гарячий спільний знімок.

Знімки фотосесії Адамчук опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Зірки спробували спільну йогу instagram

Зірки позували для журналу Viva. "Нещодавно ми з Вірою Кекелією вперше спробували йогу", - підписала Адамчук. Знімки також опублікувала Кекелія: "Йогістки з Мартою Адамчук. Ми тільки вчимося".

Марта Адамчук instagram marta_adamchuk

Віра Кекелія instagram kekeliavera

Шанувальники дівчат прийшли в захват від знімків, розхваливши їх в коментарях під фото. "Дівчата, ви прекрасні", "Немає слів", - писали коментатори.

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Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого номера журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше вже показувала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.

Також інша артистка "Жіночого Кварталу", зірка шоу "Голос країни" Віра Кекелія похвалилася спокусливим знімком в купальнику на пляжі турецького курорту Бодрум.

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