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"Немає слів!" Зірки "Квартал 95" знялися в сексуальній фотосесії

27.9тЧитати матеріал російською

Українські зірки студії "Квартал 95" та учасниці проекту "Жіночий Квартал" Віра Кекелія і Марта Адамчук показали гарячий спільний знімок.

Знімки фотосесії Адамчук опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Зірки спробували спільну йогу

Зірки спробували спільну йогу

instagram

Зірки позували для журналу Viva. "Нещодавно ми з Вірою Кекелією вперше спробували йогу", - підписала Адамчук. Знімки також опублікувала Кекелія: "Йогістки з Мартою Адамчук. Ми тільки вчимося".

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Марта Адамчук

Марта Адамчук

instagram marta_adamchuk

Віра Кекелія

Віра Кекелія

instagram kekeliavera

Шанувальники дівчат прийшли в захват від знімків, розхваливши їх в коментарях під фото. "Дівчата, ви прекрасні", "Немає слів", - писали коментатори.

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"Немає слів!" Зірки "Квартал 95" знялися в сексуальній фотосесії

скрін

"Немає слів!" Зірки "Квартал 95" знялися в сексуальній фотосесії

скрін

Відзначимо, Марта Адамчук стала героїнею другого номера журналу OBOZREVATEL. Детальніше про це читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, актриса студії "Квартал 95" і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук раніше вже показувала гарячий знімок, на якому позувала повністю голою. Фото було зроблено під час спільної з учасницями "Жіночого Кварталу" поїздки в Туреччину.

Також інша артистка "Жіночого Кварталу", зірка шоу "Голос країни" Віра Кекелія похвалилася спокусливим знімком в купальнику на пляжі турецького курорту Бодрум.

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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А що купували чи де обідали,забули написати.
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Санин Влад
Санин Влад
Звёзды????я первый раз слышу эти фамилии)))))
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