"Немає слів, одна слина": Брежнєва показала сексуальне відео з російською топ-моделлю

Опальна артистка з України, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка раніше заявила, що ніколи не була українською співачкою, знялася у відвертій фотосесії для російського глянцю "ОК!".
Разом із Брежнєвою в зйомці взяла участь також російська модель і світська левиця Лєна Пермінова. Жінки позували у відвертих вбраннях і демонстрували на камеру свої принади. Ролик розміщений в Instagram-акаунті Брежнєвої (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Брежнєва і Пермінова
Instagram @lenaperminova
Сексуальне відео оцінили шанувальники зірок, написавши свою думку в коментарях. Більшість з них відзначили, що дівчата виглядають дуже спокусливо і відверто, тоді як інші дорікнули їм у вульгарності.
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
Брежнєва і Пермінова
Instagram @ververa
"Що й казати, одна слина", – відзначили деякі фоловери.
"Хвостами завиляли... Це ваше – задами вертіти", – розкритикували Брежнєву і Пермінову інші.
Весна шепоче 🌷 Тому я на початку квітня відразу на декількох обкладинках ⚡️ Ось як ми знімали нашу обкладинку для @okmagazine_ru з коханою @lenaperminova 💕 !!! Спасибі @Vadim_vernik за таку ідею 😘 все фото - в журналі 🔥 Ph @alexkolpa Мua @thesavva Hair @marinamelentyeva Lovely jewelry @mercuryjewellery 💎
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з останніх інтерв'ю Брежнєва зізналася, що була "гидким каченям", через що виникло багато комплексів. Зараз же вона вважається однією з найсексуальніших жінок Росії.
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