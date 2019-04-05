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"Немає слів, одна слина": Брежнєва показала сексуальне відео з російською топ-моделлю

1.7тЧитати матеріал російською

Опальна артистка з України, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва, яка раніше заявила, що ніколи не була українською співачкою, знялася у відвертій фотосесії для російського глянцю "ОК!".

Разом із Брежнєвою в зйомці взяла участь також російська модель і світська левиця Лєна Пермінова. Жінки позували у відвертих вбраннях і демонстрували на камеру свої принади. Ролик розміщений в Instagram-акаунті Брежнєвої (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @lenaperminova

Сексуальне відео оцінили шанувальники зірок, написавши свою думку в коментарях. Більшість з них відзначили, що дівчата виглядають дуже спокусливо і відверто, тоді як інші дорікнули їм у вульгарності.

Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

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Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

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Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

Брежнєва і Пермінова

Брежнєва і Пермінова

Instagram @ververa

"Що й казати, одна слина", – відзначили деякі фоловери.

"Хвостами завиляли... Це ваше – задами вертіти", – розкритикували Брежнєву і Пермінову інші.

"Немає слів, одна слина": Брежнєва показала сексуальне відео з російською топ-моделлю

"Немає слів, одна слина": Брежнєва показала сексуальне відео з російською топ-моделлю

"Немає слів, одна слина": Брежнєва показала сексуальне відео з російською топ-моделлю

"Немає слів, одна слина": Брежнєва показала сексуальне відео з російською топ-моделлю

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з останніх інтерв'ю Брежнєва зізналася, що була "гидким каченям", через що виникло багато комплексів. Зараз же вона вважається однією з найсексуальніших жінок Росії.

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Особи
Лена ПерміноваВіра Брежнєва
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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