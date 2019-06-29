Неймовірний звук: пісня легендарної Вітні Х'юстон вийшла через 7 років після смерті

Вийшла нова пісня у виконанні легендарної співачки Вїтні Х'юстон через сім років після її смерті.

За даними журнал Rolling Stone, це кавер-версія на композицію "Higher Love" британського музиканта Стіва Уіндвуда (щоб послухати, проскрольте до кінця сторінки).

Оригінал був випущений у 1986 році, і через чотири роки Х'юстон записала власну версію. Ця пісня мала потрапити в її третій альбом – "I'm Your Baby Tonight" (1990), але кавер був пізніше випущений в якості бонусного треку в японській версії платівки.

Вїтні Х'юстон thecjexclusive.wordpress.com

"Ми хочемо нагадати людям, чому вони в першу чергу закохалися у Вітні", – розповів менеджер культової артистки Пет Х'юстон.

Багато фанатів ніколи раніше не чули цю версію у виконанні Вітні. Вона заспівала композицію у 1990 році, коли їздила з туром країною. І лише через сім років після смерті вирішили відродити трек з неймовірним звучанням в якості першого з багатьох майбутніх проектів, присвячених її творчої спадщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вїтні Х'юстон померла в лютому 2012 року в США. Їй було всього 48 років. Тіло артистки знайшли у ванній в готельному номері. Ходило багато чуток, яким чином і чому вона померла. За версією слідчих, це сталося через гостру серцеву недостатність, яку було викликано вживанням кокаїну.

Вїтні – одна з найзначущих особистостей в історії популярної музики. Вона стала першою чорною співачкою, чиї відеокліпи потрапили в широку ротацію MTV, чим поряд з Майклом Джексоном допомогла в подоланні кольорових бар'єрів для афроамериканських виконавиць на телебаченні й радіо.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!