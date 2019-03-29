Недовго музика грала: зірка Голлівуду розлучився через чотири дні після весілля

Відомий голлівудський актор Ніколас Кейдж подав на розлучення з молодою дружиною, візажисткою Ерікою Койке через чотири дні після весілля.

Невідомо, що послужило причиною розриву, проте актор подав позов про визнання шлюбу недійсним і зазначив, що готовий почати повноцінний шлюборозлучний процес, пише The Blast.

З документів, які потрапили в руки журналістам, стало відомо, що Кейдж і Койке одружилися 23 березня, одразу після подачі заяви на дозвіл шлюбу. А позов про його розірвання був зареєстрований 27 березня.

Якщо шлюб не визнають недійсним, Кейдж планує почати судовий процес розлучення.

Ніколас Кейдж і Еріка Койке HELLO!

Раніше ЗМІ повідомляли, що в день реєстрації шлюбу актор потрапив в об'єктиви камер папараці в нетверезому вигляді і влаштував скандал в одному з бюро Лас-Вегасу. Звинувативши свою молоду обраницю в жадібності, він голосно сповістив усіх присутніх про те, що її колишній хлопець продавав наркотики.

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Нагадаємо, що вперше Ніколаса Кейджа і Еріку Койке побачили разом у квітні минулого року. Для актора молоденька візажистка стала четвертою за рахунком дружиною. Також він мав шлюби з актрисою Патрісією Аркетт, донькою Елвіса Преслі і екс-дружиною Майкла Джексона Лізою Преслі, а також з офіціанткою з Південної Кореї Еліс Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніколас Кейдж став фігурантом секс-скандалу: в домаганнях його звинуватила колишня кохана. Екс-пасія актора Вікі Парк подала заяву в поліцію, в якій вказала, що актор неодноразово домагався її, будучи в стані сильного алкогольного сп'яніння

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