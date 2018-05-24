Не зміг відмовитися від ролі: Олег Винник з'явиться в кіно

Український серцеїд, естрадний співак Олег Винник, в голосі якого виявили цілющі властивості, зіграє одну з ролей в українському фільмі "Скажене весілля", спродюсованому популярним в Україні телеведучим Юрієм Горбуновим.

Як повідомляє Kinoafisha, картина зібрала на своєму майданчику чи не всіх найпопулярніших зірок українського шоу-бізнесу.

Фото: styler.rbc.ua

Як стало відомо раніше, саундтреки до комедії записали гурти "Время и Стекло", MOZGI і співачка Michelle Andrade, а музичним продюсером картини став Потап. Тепер же, за словами Горбунова, до зйомок вдалося залучити і співака Олега Винника.

"Я дуже радий, що наш божевільний проект поповнився ще однією зіркою. Скажу чесно, залучити до зйомок такого відомого і затребуваного артиста було непросто. Але ми разом з командою придумали для Олега таку роль, від якої важко було відмовитися. А ось яку саме - дізнаєтеся вже восени. На глядачів чекає ще чимало сюрпризів ", - заінтригував телеведучий.

У 2017 році комедія "Скажені Весілля" отримала фінансову підтримку держави в розмірі 3,24 млн грн (при загальному бюджеті 10,8 млн грн). Деталі сюжету та інших ролей українських зірок на даний момент залишаються в таємниці.

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