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''Не забути б'': зірка ''Кіборгів'' вказав на важливий нюанс перед виборами

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Українці з азартом включилися у прийдешні вибори президента України, і на цьому етапі важливо, щоб ця активність не вичерпалася. Не варто забувати, що головні вибори відбудуться восени. Вибори до парламенту.

Такою думкою в бесіді з OBOZREVATEL поділився український актор театру та кіно, зірка картин "Кіборги", "Свінгери" В'ячеслав Довженко.

В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко

Фото: stb.ua

"Ми ось зараз дуже загострені на виборах президента, а незабаром вибори до парламенту. І люди зараз із таким азартом включилися у гру президентських виборів і настільки виснажують себе цим... Важливо, щоб вони не вичерпалися до парламентських. Все ж таки ми живемо у парламентсько-президентській країні, про це потрібно пам'ятати. Найголовніші вибори восени. Ми будемо обирати людей, які ухвалюватимуть законопроекти і вершитимуть наші долі. От не забути б про це", — зазначив він.

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Що ж стосується виборів президентських, сам актор зазначив, що обов'язково піде голосувати і вже визначився з кандидатом.

"Я очікую (від свого кандидата. — Ред.) більше прогресії у громадянській позиції. Ми зараз формуємо країну, і тут важливе все. Кожен нюанс. Те, що ми маємо на сьогодні кінематограф це дуже добре. Маємо питання мовне, яке зняте для чиновників, працівників культури, теж дуже добре. Ми повинні рухатися далі, в тому самому напрямку", — наголосив він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, паралізований російський актор Євген Волоцький, зірка серіалів "Інтерни" та "Відлига", став татом. Три роки тому він невдало стрибнув у море і зламав хребет, після чого його гуртом намагалися поставити на ноги.

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Місце
Україна
Теги
акторвибори в УкраїніВыборы Президентаінтерв`юкіно
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