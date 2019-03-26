''Не забути б'': зірка ''Кіборгів'' вказав на важливий нюанс перед виборами

Українці з азартом включилися у прийдешні вибори президента України, і на цьому етапі важливо, щоб ця активність не вичерпалася. Не варто забувати, що головні вибори відбудуться восени. Вибори до парламенту.

Такою думкою в бесіді з OBOZREVATEL поділився український актор театру та кіно, зірка картин "Кіборги", "Свінгери" В'ячеслав Довженко.

В'ячеслав Довженко Фото: stb.ua

"Ми ось зараз дуже загострені на виборах президента, а незабаром вибори до парламенту. І люди зараз із таким азартом включилися у гру президентських виборів і настільки виснажують себе цим... Важливо, щоб вони не вичерпалися до парламентських. Все ж таки ми живемо у парламентсько-президентській країні, про це потрібно пам'ятати. Найголовніші вибори — восени. Ми будемо обирати людей, які ухвалюватимуть законопроекти і вершитимуть наші долі. От не забути б про це", — зазначив він.

Що ж стосується виборів президентських, сам актор зазначив, що обов'язково піде голосувати і вже визначився з кандидатом.

"Я очікую (від свого кандидата. — Ред.) більше прогресії у громадянській позиції. Ми зараз формуємо країну, і тут важливе все. Кожен нюанс. Те, що ми маємо на сьогодні кінематограф — це дуже добре. Маємо питання мовне, яке зняте для чиновників, працівників культури, — теж дуже добре. Ми повинні рухатися далі, в тому самому напрямку", — наголосив він.

Як писав раніше OBOZREVATEL, паралізований російський актор Євген Волоцький, зірка серіалів "Інтерни" та "Відлига", став татом. Три роки тому він невдало стрибнув у море і зламав хребет, після чого його гуртом намагалися поставити на ноги.

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