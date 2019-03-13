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"Не турбуйте, дуже засмучений!" Галкін зробив першу заяву щодо замовлення вбивства Кіркорова

5.3тЧитати матеріал російською

Чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін, який нібито замовив вбивство Філіпа Кіркорова під час його концерту у 2017 році, зробив заяву про інцидент, уточнивши, що Кіркоров дуже засмучений цією інформацією.

Так, раніше ЗМІ повідомили, що передбачуваний учасник "Ісламської держави" 20-річний уродженець Дагестану Хідірнебі Казуєв, обвинувачений у підготовці теракту на концерті Філіпа, розповів, що отримав замовлення на вбивство саме від Галкіна. Нібито за це шоумен запропонував йому 2 мільйони рублів. У відповідь на це Максим опублікував в своєму Instagram-акаунті відеозвернення (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Дорогі друзі, відкривши сьогодні вранці газети (хоча не рекомендується це робити), я зрозумів, що весна настала. Прокидаються не тільки люди, але і їхні фантазії. Весняне загострення в повній силі! Я поважаю працю журналістів, вони побачили ці фантазії і зробили новину. У мене до вас лише одне прохання: не діставайте Філіпа! Він дуже засмучений, що так дешево", — висловився Галкін у властивій йому іронічній манері.

Філіп Кіркоров, Алла Пугачова і Максим Галкін

Філіп Кіркоров, Алла Пугачова і Максим Галкін

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Також Максим раніше зазначив журналістам, що "це не його тема і офіційно нічого коментувати не збирається". У мережі ж артист зазначив, що офіційною заявою можна вважати його пост.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хідірнебі Казуєва звинувачують у підготовці теракту на концерті Філіпа Кіркорова влітку 2017 року. Чоловік заявив, що отримав замовлення на вбивство співака від шоумена і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. На думку Казуєва, шоумен замовив вбивство з ревнощів до Пугачової. Терорист погодився і отримав аванс в один мільйон рублів, але пізніше відмовився від вбивства, вважаючи, що від цього можуть постраждати люди.

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Особи
Філіп КіркоровМаксим ГалкінАлла Пугачова
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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