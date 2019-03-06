"Не треба встромляти пір'я в різні місця": Буйнов виступив проти пафосу Пугачової

Російський співак Олександр Буйнов висловився про прийдешній ювілейний концерт примадонни Алли Пугачової з нагоди її 70-річчя, який раніше спровокував у Росії бурхливий скандал.

Так, артист відзначив, що не вважає чимось поганим те, що концерт Пугачової проспонсорувало держпідприємство. Сам він, як близький друг примадонни, порадив не влаштовувати гучне шоу і "не сунути пір'я в різні місця". Про це пишуть "Дни.ру".

"Я вже запрошений на концерт, не знаю, чим Алла буде дивувати. Хоча вона може нічого і не вигадувати, а просто вийти на сцену і викласти свої думки про любов, про вічне, про те, про се... Їй не потрібно танцювати, не потрібно робити яскраве костюмоване шоу, не потрібно пір'я встромляти в різні місця – від неї не цього чекають", – поділився Буйнов.

Буйнов і Пугачова Вокруг ТВ

Артист також прокоментував спонсорський контракт Примадонни з держкомпанією "Вертольоти Росії", яка виділила на концерт співачки 40 млн рублів.

"Могли б і більше дати, хоча б сотку. Адже Алла Пугачова – наше народне надбання!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення в її адресу тільки посилиться.

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