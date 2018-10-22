''Не та людина'': відомий продюсер вказав на головний недолік Пугачової

Відомий російський композитор і продюсер Віктор Дробиш висловився щодо сучасної творчості примадонни радянської естради Алли Пугачової, зазначивши, що артистка вже давно "не та людина", яккою була на піку своєї кар'єри.

Так, Дробиш підкреслив: починаючи з 2000-х років, творчість Пугачової помітно змінилася, до того ж не в кращу сторону, а сама артистка перетворилася із творчої людини в "одиницю шоу-бізнесу". Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Собеседник".

"Алла Борисівна — для мене велика співачка. Але завжди роблю застереження, що я говорю тільки про ту Аллу, яка співала "Арлекино", "Приезжай хоть на денек". Пугачова із 2000-х років — уже не та людина, про яку я говорю. Зараз Алла — просто одиниця шоу-бізнесу", — озвучив думку композитор.

Алла Пугачова Starslife

Також він додав: не дивлячись на приятельські стосунки з багатьма російськими і радянськими зірками, з Пугачовою Дробиш ніколи не дружив. Крім того, майже 15 років музиканти не спілкуються навіть по роботі, оскільки Алла дуже ображена на Віктора. У 2004 році Дробиш жорстко висловився щодо артистів у віці і його слова дуже зачепили примадонну.

Крім цього, Віктор Дробиш зробив скептичну заяву щодо повернення Пугачової на сцену.

"Не знаю, чи вийде у неї повернутися. Але дай Бог, я бажаю їй цього. Ми все одно всі рівняємося на неї. Вона — велика людина. Єдине, що вона могла б трохи більше виявляти громадянську позицію та ініціативу. Але такого не відбувається", — підсумував продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися чутки про те, що нібито у Алли Пугачової є позашлюбні діти. Таку думку висловила перша дружина артиста Володимира Кузьміна Тетяна в ефірі одного з телеканалів РФ.