Не впораються без Зеленського? У "Кварталі" почали шукати нового "президента"

Студія "Квартал 95" почала шукати нового актора, який замінить колишнього керівника, а нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Незважаючи на те, що раніше актори заявляли – вони справляються повноцінно з проектами "Кварталу" і без участі Зеленського, студія оголосила "народний кастинг" – їм знадобився комік, який зможе максимально професійно пародіювати Володимира. Відповідна заява розміщена на офіційному сайті "Кварталу 95".

"Квартал 95" "1+1"

Очікується, що конкурс пройде в декілька етапів: спочатку в режимі онлайн, а потім у форматі особистого прослуховування з акторами студії. Переможець конкурсу візьме участь у зйомках нового сезону шоу "Вечірнього кварталу".

"У конкурсі пародистів Володимира Зеленського може взяти участь будь-який охочий, головне – продемонструвати голос "із хрипотою", – заявили в "Кварталі 95".

Скріншот оголошення студії kvartal95.com

Крім участі у "Вечірньому кварталі", також обговорюється і можливість зйомок в інших проектах "Кварталу". Офіційних заяв із цього приводу студія поки не робила.

Скріншот оголошення студії kvartal95.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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