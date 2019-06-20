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Не впораються без Зеленського? У "Кварталі" почали шукати нового "президента"

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Студія "Квартал 95" почала шукати нового актора, який замінить колишнього керівника, а нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Незважаючи на те, що раніше актори заявляли – вони справляються повноцінно з проектами "Кварталу" і без участі Зеленського, студія оголосила "народний кастинг" – їм знадобився комік, який зможе максимально професійно пародіювати Володимира. Відповідна заява розміщена на офіційному сайті "Кварталу 95".

"Квартал 95"

"Квартал 95"

"1+1"

Очікується, що конкурс пройде в декілька етапів: спочатку в режимі онлайн, а потім у форматі особистого прослуховування з акторами студії. Переможець конкурсу візьме участь у зйомках нового сезону шоу "Вечірнього кварталу".

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"У конкурсі пародистів Володимира Зеленського може взяти участь будь-який охочий, головне – продемонструвати голос "із хрипотою", – заявили в "Кварталі 95".

Скріншот оголошення студії

Скріншот оголошення студії

kvartal95.com

Крім участі у "Вечірньому кварталі", також обговорюється і можливість зйомок в інших проектах "Кварталу". Офіційних заяв із цього приводу студія поки не робила.

Скріншот оголошення студії

Скріншот оголошення студії

kvartal95.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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