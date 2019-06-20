Не впораються без Зеленського? У "Кварталі" почали шукати нового "президента"

Студія "Квартал 95" почала шукати нового актора, який замінить колишнього керівника, а нинішнього президента України Володимира Зеленського.
Незважаючи на те, що раніше актори заявляли – вони справляються повноцінно з проектами "Кварталу" і без участі Зеленського, студія оголосила "народний кастинг" – їм знадобився комік, який зможе максимально професійно пародіювати Володимира. Відповідна заява розміщена на офіційному сайті "Кварталу 95".
"Квартал 95"
"1+1"
Очікується, що конкурс пройде в декілька етапів: спочатку в режимі онлайн, а потім у форматі особистого прослуховування з акторами студії. Переможець конкурсу візьме участь у зйомках нового сезону шоу "Вечірнього кварталу".
"У конкурсі пародистів Володимира Зеленського може взяти участь будь-який охочий, головне – продемонструвати голос "із хрипотою", – заявили в "Кварталі 95".
Скріншот оголошення студії
kvartal95.com
Крім участі у "Вечірньому кварталі", також обговорюється і можливість зйомок в інших проектах "Кварталу". Офіційних заяв із цього приводу студія поки не робила.
Скріншот оголошення студії
kvartal95.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексшоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України після другого туру в квітні 2019 року.
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
В Україні багато зірок бурхливо підтримали подію, деякі з них відвідали церемонію інавгурації нового президента. Зокрема, там були й актори "Кварталу".
Примітно, що в Росії також подія викликала ажіотаж серед знаменитостей, які підтримали Зеленського.
Про плани студії "Квартал 95" без Зеленського читайте в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL.
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