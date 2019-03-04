Не смерть, а суїцид? З'ясувалися подробиці про померлого вокаліста The Prodigy

Названо причину раптової смерті вокаліста культового британського гурту The Prodigy Кіта Флінта.

49-річний музикант наклав на себе руки. Про це повідомив лідер гурту Ліем Гаулетт на офіційній сторінці в Instagram.

"Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки в ніч з неділі на понеділок. Я в шоці, злий, розгублений, моє серце розбите..." — заявив засновник The Prodigy .

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Зазначимо, Кіт Флінт був знайдений мертвим у своєму будинку в графстві Ессекс (Великобританія) вранці в понеділок, 4 березня. Поліцейські, які прибули на місце події, констатували смерть і раніше заявляли, що вона настала природним шляхом.

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