Не смерть, а суїцид? З'ясувалися подробиці про померлого вокаліста The Prodigy

Названо причину раптової смерті вокаліста культового британського гурту The Prodigy Кіта Флінта.
49-річний музикант наклав на себе руки. Про це повідомив лідер гурту Ліем Гаулетт на офіційній сторінці в Instagram.
"Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки в ніч з неділі на понеділок. Я в шоці, злий, розгублений, моє серце розбите..." — заявив засновник The Prodigy .
The news is true, I can not believe I'm saying this but our brother Keith took his own life over the weekend , I'm shell shocked, fuckin angry, confused and heart broken ..... rip brother Liam #theprodigy
Зазначимо, Кіт Флінт був знайдений мертвим у своєму будинку в графстві Ессекс (Великобританія) вранці в понеділок, 4 березня. Поліцейські, які прибули на місце події, констатували смерть і раніше заявляли, що вона настала природним шляхом.
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