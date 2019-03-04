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Не смерть, а суїцид? З'ясувалися подробиці про померлого вокаліста The Prodigy

23.4тЧитати матеріал російською

Названо причину раптової смерті вокаліста культового британського гурту The Prodigy Кіта Флінта.

49-річний музикант наклав на себе руки. Про це повідомив лідер гурту Ліем Гаулетт на офіційній сторінці в Instagram.

"Новини правдиві, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт наклав на себе руки в ніч з неділі на понеділок. Я в шоці, злий, розгублений, моє серце розбите..." — заявив засновник The Prodigy .

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Зазначимо, Кіт Флінт був знайдений мертвим у своєму будинку в графстві Ессекс (Великобританія) вранці в понеділок, 4 березня. Поліцейські, які прибули на місце події, констатували смерть і раніше заявляли, що вона настала природним шляхом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 3 березня, помер відомий український актор, народний артист України Сергій Романюк.

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Особи
Кіт Флінт група The Prodigy
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Комментарии на сайте не модерированы
Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Ничего страшного, он уже давно туда готовился. Такие люди бьІстро проживают свои жизненньІе ресурсьІ. Єто их жизнь и жалеть тут не о чем.
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