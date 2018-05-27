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"Не схожа зовсім": Лобода здивувала фанів дитячим фото

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Українська співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників своєю дитячою фотографією.

У кадрі, опублікованому в Instagram-акаунті Світлани, вона зображена під час катання на гойдалках.

"Little lo. Радянське дитинство", - підписала знімок артистка.

Little lo. .советское дитинство)

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

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Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її дитячий знімок, проте розійшлися в думках.

"Ніс інший", "Не схожа зовсім", "Як була красунею, так нею і залишилася", "Старша (семирічна дочка Лободи Єва. - Ред.) схожа, мені здається, на Ло маленьку", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Світлана Лобода вдруге стала мамою.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
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