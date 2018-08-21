"Не розтягнешся - не проживеш..." Напівгола Волочкова роздратувала фанів черговим шпагатом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно спровокувала скандал в мережі через топлес-фото в туалеті, опублікувала черговий знімок з відпочинку на грецькому курорті Корфу, чим знову розлютила користувачів мережі.

Волочкова позувала в уже звичній для неї позі - фірмовому шпагаті. Провокаційне фото Анастасія опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Ну і як же без мого традиційного шпагату. Оскільки він викликає більшу увагу, ніж інші фото, не можу вас не радувати. Була небезпека впасти в море, але заради фото для вас я ризикувала і трималася усіма натренованими м'язами. Не намагайтеся повторити мій досвід, це небезпечно. А я розтягну м'язи і задоволення. Скажіть, красиво ..." - їдко підписала публікацію балерина.

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art) 21 Авг 2018 о 5:10 PDT

Більшість її прихильників сприйняли пост Анастасії як "тролінг" недоброзичливців, проте, як завжди, знайшлися і ті, хто агресивно засудив скандальну артистку.

"Ох, Настя-Настя. Чи не раздвінешь - не проживеш..." - різко прокоментували фоловерів фотографію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкову розкритикували за дивну зміну в зовнішності. Фанати звинуватили Волочкову в зловживанні алкоголем.