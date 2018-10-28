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''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

16.4тЧитати матеріал російською

Російська співачка Крістіна Орбакайте опублікувала фото разом зі своєю легендарною матір'ю, примадонною радянської естради Аллою Пугачовою. Обидві зірки на знімку зображені без макіяжу.

Зображення вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі відзначили, що мати і дочка, незважаючи на різницю у віці, дуже схожі, до того ж обидві добре виглядають.

"Вихідний з мамою", - зворушливо підписала Крістіна знімок.

Фотографія зіркового сімейства викликала справжній фурор в мережі: майже 250 тисяч підписників залишили під фото свої лайки, а також кілька тисяч людей приємно прокоментували пост: "сестрички-двійнята", "як дві краплі води", "близнята", "жах, як схожі "," я раніше не бачив подібності, але тепер вражений".

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Також настільки разюча подібність 47-річної дочки з 69-річною матір'ю збентежила деяких фоловерів, які відзначили, що так не повинно бути.

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

''Не повинно бути так!'' Пугачова з Орбакайте вразили зовнішнім виглядом без макіяжу

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Алла Пугачова відвідала модний показ художника-модельєра Валентина Юдашкіна, на якому вразила шанувальників своїм образом.

Особи
Алла ПугачоваКрістіна Орбакайте
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