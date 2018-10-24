''Не можна змінити'': Матильда відреагувала на весілля Шнурова

Колишня дружина соліста російської групи "Ленінград" Сергія Шнурова - Матильда прокоментувала весілля екс-коханого.
Відповідь колишньому чоловікові жінка також написала в віршах, процитувавши поезію Андрія Дементьєва, під своєю чорно-білою фотографією в Instagram.
Варто також відзначити, що Матильда досі не змінила прізвище в соцмережі на дівоче і, на відміну від Сергія, чи не видалила їх спільні фото.
"Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы", - пописала кадр Матильда.
Шанувальники підтримали її теплими словами та компліментами в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Сергій Шнуров заінтригував шанувальників новим віршем. У ньому він заявив, що "вже не холостий".