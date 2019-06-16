"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

Відмова української співачки MARUV відповідати на запитання журналіста каналу "1+1" про приналежність Криму викликала ажіотаж у Росії.

Топ-ЗМІ РФ із посиланням на OBOZREVATEL зробили новину темою дня, а користувачі масово підхопили її в коментарях.

Росіяни похвалили одіозну співачку за те, що вона залишила без відповіді питання, сказавши – "бувайте". Аргументом послужив той факт, що у неї заплановано багато концертів на території РФ.

MARUV на премії МузТВ Instagram @ maruvofficial

"І правильно зробила. Не можеш сказати правду в очі, йди", "Нічого особистого – просто бізнес. Скаже, що Крим – український, і в Росії перестануть купувати квитки на її концерти. А воно їй треба", "У співачки п'ятирічний контракт з компанією, частина контракту – концерти в РФ... Нафіга їй проблеми", "Мені здається, хто не бажає втягувати себе в цей політичний абсурд, йому варто на це питання відповідати просто: Крим – кримський. Кому належить? Кримчанам. Не підкопаєшся", – запропонували в мережі.

"Було б соромно (бути українкою), встала б в чергу за халявним паспортом в "Л/ДНР". Просто не хоче влізти в тухле болото політики. Просто хоче жити і заробляти гроші, і це правильно! Була б російська колгоспниця, напхана телевізором, відповіла б чітко і голосно "кримнаш", – додали користувачі.

MARUV з фанатами Instagram @ maruvofficial

MARUV у Росії Instagram @ maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня MARUV відвідала премію МузТВ-2019 в Москві, де була висунута номінанткою. Вона виступила перед російською публікою зі своїм хітом Siren Song. Після цього вона зустрілася з учасницями Comedy Woman, через що користувачі присоромили співачку за розваги із забороненою СБУ Варнавою.

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