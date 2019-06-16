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"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

15.1тЧитати матеріал російською

Відмова української співачки MARUV відповідати на запитання журналіста каналу "1+1" про приналежність Криму викликала ажіотаж у Росії.

Топ-ЗМІ РФ із посиланням на OBOZREVATEL зробили новину темою дня, а користувачі масово підхопили її в коментарях.

Росіяни похвалили одіозну співачку за те, що вона залишила без відповіді питання, сказавши – "бувайте". Аргументом послужив той факт, що у неї заплановано багато концертів на території РФ.

MARUV на премії МузТВ

MARUV на премії МузТВ

Instagram @ maruvofficial

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"І правильно зробила. Не можеш сказати правду в очі, йди", "Нічого особистого – просто бізнес. Скаже, що Крим – український, і в Росії перестануть купувати квитки на її концерти. А воно їй треба", "У співачки п'ятирічний контракт з компанією, частина контракту – концерти в РФ... Нафіга їй проблеми", "Мені здається, хто не бажає втягувати себе в цей політичний абсурд, йому варто на це питання відповідати просто: Крим – кримський. Кому належить? Кримчанам. Не підкопаєшся", – запропонували в мережі.

"Було б соромно (бути українкою), встала б в чергу за халявним паспортом в "Л/ДНР". Просто не хоче влізти в тухле болото політики. Просто хоче жити і заробляти гроші, і це правильно! Була б російська колгоспниця, напхана телевізором, відповіла б чітко і голосно "кримнаш", – додали користувачі.

MARUV з фанатами

MARUV з фанатами

Instagram @ maruvofficial

MARUV у Росії

MARUV у Росії

Instagram @ maruvofficial

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

"Не можеш сказати правду!" У Росії ажіотаж через відмову Maruv говорити про Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня MARUV відвідала премію МузТВ-2019 в Москві, де була висунута номінанткою. Вона виступила перед російською публікою зі своїм хітом Siren Song. Після цього вона зустрілася з учасницями Comedy Woman, через що користувачі присоромили співачку за розваги із забороненою СБУ Варнавою.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
анексія Криму
Особа
MARUV
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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хуйловский путин
хуйловский путин
голимая шмара! хорошо что эта курица не выступала от Украины!
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ivanov koly
ivanov koly
1942 год. Москва. Выступление Клавдии Шульженко. вопрос от товарища Сталина:" чей Смоленск?". Шульженко молчит и уходит в подвалы НКВД
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кто из б андеровцев хочет оккупировать Крым? Быстро подползли сюда! Бздите ?Вот и нехрен пасть открывать.
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