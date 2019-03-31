Не могли зупинити кровотечу: із зіркою російських серіалів сталася серйозна НП

Російський актор Семен Штейнберг, відомий за серіалом Костянтина Богомолова "Утриманки" і фільму "Гуморист", отримав серйозну травму в Москві.

Артист невдало впав і розбив собі голову. Його госпіталізували зі струсом мозку, повідомляє "П'ятий канал".

Після падіння на місце прибули лікарі швидкої допомоги, актору довго не могли зупинити кровотечу.

Серіал "Утриманки" kino-teatr.ru

За Штейнбергом наразі доглядають медики в одній з клінік Москви. Сам він зазначив, що відчуває себе добре і з ним "нічого серйозного".

Семен Штейнберг Кино-Театр.РУ

34-річний Семен Штейнберг відомий по зйомках в російських серіалах. Зокрема, грав в "Домашньому арешті", "Куприні", "Метеликах" і "Леді зникають опівночі". Також актор знявся в повнометражних стрічках "Селфі" і "Рік свині".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 30 березня на машину актора з "Бригади" і "Ліквідації" Віктора Супруна впав сусід і розбився на смерть.

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