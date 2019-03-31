МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Не могли зупинити кровотечу: із зіркою російських серіалів сталася серйозна НП

6.8тЧитати матеріал російською

Російський актор Семен Штейнберг, відомий за серіалом Костянтина Богомолова "Утриманки" і фільму "Гуморист", отримав серйозну травму в Москві.

Артист невдало впав і розбив собі голову. Його госпіталізували зі струсом мозку, повідомляє "П'ятий канал".

Після падіння на місце прибули лікарі швидкої допомоги, актору довго не могли зупинити кровотечу.

Серіал "Утриманки"

Серіал "Утриманки"

kino-teatr.ru

Новини
"Суттєво підсів": зірку російських серіалів викрили у наркозалежності

За Штейнбергом наразі доглядають медики в одній з клінік Москви. Сам він зазначив, що відчуває себе добре і з ним "нічого серйозного".

Семен Штейнберг

Семен Штейнберг

Кино-Театр.РУ

34-річний Семен Штейнберг відомий по зйомках в російських серіалах. Зокрема, грав в "Домашньому арешті", "Куприні", "Метеликах" і "Леді зникають опівночі". Також актор знявся в повнометражних стрічках "Селфі" і "Рік свині".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 30 березня на машину актора з "Бригади" і "Ліквідації" Віктора Супруна впав сусід і розбився на смерть.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Костянтин Богомолов
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки