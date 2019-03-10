"Не має відношення до Росії!" Скандальний Лоза жорстко пройшовся по Лазарєву

Російський музикант Юрій Лоза вважає, що композицію "Scream" співака Сергія Лазарєва, з якої він збирається брати участь в пісенному конкурсі "Євробачення", треба ігнорувати.
Громадськості не варто обговорювати трек, про це він заявив в коментарі Ura.ru.
"Лазарєв не має до Росії ніякого відношення. Він співатиме пісню англійською мовою на британському конкурсі. З якого дива росіяни обговорюють його пісню?" – сказав Лоза.
Юрій Лоза, Сергій Лазарєв
Лозу підтримав музичний критик Сергій Соседов. За його словами, співакові не вдасться перемогти у конкурсі.
"Пісню виконано цікаво, але перше місце вона не займе. Такою композицією вже нікого не здивувати", – сказав він.
Відзначимо, "Євробачення" пройде в Ізраїлі з 14 по 18 травня. Лазарєв вже представляв Росію на конкурсі в 2016 році, який відбувся в Стокгольмі. Він посів третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 березня Сергій Лазарєв представив пісню, з якою поїде на "Євробачення".
У першу годину після презентації пісні "Scream" Лазарєв втратив лідерство у рейтингу букмекерів.
У Росії також розкритикували конкурсну пісню Лазарєва. Опублікований в мережі відеокліп режисера Костянтина Черепкова зібрав багато негативних відгуків користувачів YouTube і Instagram.
Сам Лазарєв відповів на критику, заявивши, що своєю конкурсною піснею буде виділятися на тлі суперників.
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