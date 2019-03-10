МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Не має відношення до Росії!" Скандальний Лоза жорстко пройшовся по Лазарєву

2.8тЧитати матеріал російською

Російський музикант Юрій Лоза вважає, що композицію "Scream" співака Сергія Лазарєва, з якої він збирається брати участь в пісенному конкурсі "Євробачення", треба ігнорувати.

Громадськості не варто обговорювати трек, про це він заявив в коментарі Ura.ru.

"Лазарєв не має до Росії ніякого відношення. Він співатиме пісню англійською мовою на британському конкурсі. З якого дива росіяни обговорюють його пісню?" – сказав Лоза.

Юрій Лоза, Сергій Лазарєв

Юрій Лоза, Сергій Лазарєв

Новини
Лазарєв розкрив головну мету на Євробаченні-2019

Лозу підтримав музичний критик Сергій Соседов. За його словами, співакові не вдасться перемогти у конкурсі.

"Пісню виконано цікаво, але перше місце вона не займе. Такою композицією вже нікого не здивувати", – сказав він.

Відзначимо, "Євробачення" пройде в Ізраїлі з 14 по 18 травня. Лазарєв вже представляв Росію на конкурсі в 2016 році, який відбувся в Стокгольмі. Він посів третє місце з піснею Філіпа Кіркорова You are the only one.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробачення-2019
Особи
Юрій ЛозаСергій Лазарєв
Місце
РосіяМосква
Тег
Євробачення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги