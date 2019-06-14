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Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото

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Українська співачка, яка живе і працює в Росії, Ані Лорак опублікувала ніжне фото з саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глєбом, підтвердивши припущення про їх роман.

Знімком в обіймах нового обранця виконавиця поділилася в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Користувачі бурхливо відреагували на фото. Деяким вибір співачки припав до душі. "Гарно виглядаєте", "Щастя вам", – написали в коментарях.

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Ані Лорак із новим бойфрендом

Ані Лорак із новим бойфрендом

Instagram Ані Лорак

Іншим же кандидат на роль нового коханого Лорак не сподобався. Шанувальників розчарувало, що ним став не Сергій Лазарєв, якому довго приписували любовні стосунки з артисткою.

"А як же Лазарєв?", "Мурат симпатичніший буде", "Сподіваюся, не турок", "Сергій Лазарєв – наш кандидат", "Черговий турок", "Краще Мурат, ніж цей малюк", "Лазарєв приревнує", – відзначили користувачі.

Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото
Не Лазарєв! Лорак показала нового чоловіка. Фото

Ані Лорак

Ані Лорак

Акценти

Відзначимо, Єгор Глєб родом із України, раніше він жив у Києві. Також відомо, що він близько дружить зі співаком Єгором Крідом. Чутки про його роман із Лорак спровокувало спільне відео, на якому Глєб біля сцени стояв поруч із зіркою, однак потім почав швидко віддалятися від неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Ані Лорак
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Да наплевать на кошелку ватную.
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Мир Миру
Мир Миру
:- ((((( В Киеве готовятся к большому ЛГБТ-прайду: ожидается до 10 тысяч участников. С 16 июня в Киеве пройдет серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня :- ((((
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Мир Миру, и чё?в паРашенской госдуре что ни заседание то гей -парад
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Старую бабку на молоденьких потянула. Нашла альфонса.
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