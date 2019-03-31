Не хочу оцінювати Зеленського як політика — зірка серіалу "Слуга народу" Олексій Смолка

Олексій Смолка – український актор, знайомий нам по багатьом популярним картинам і шоу. Багатосерійна стрічка "Ментовські війни. Київ", гумористичні проекти "Велика різниця" і "Пороблено в Україні", і, звичайно ж, популярний український серіал "Слуга народу", в якому Смолка зіграв колоритного депутата Карасюка.

До слова, новий сезон "Слуги народу" виробництва студії "Квартал 95" з її засновником Володимиром Зеленським у головній ролі, спровокував багато розмов навколо себе, так як вийшов за кілька днів до президентських виборів в Україні (31 березня). Власне, Володимир, який зіграв в "Слузі" президента, буде боротися за президентську булаву і в реальності. Не побачити певний символізм у виході стрічки "Слуга народу 3. Вибір" було досить важко...

Крім ролі Карасюка в новому сезоні "Слуги народу", Смолка також знявся і в детективному серіалі виробництва каналу "2+2" "Звонар", прем'єра якого відбудеться вже в понеділок, першого квітня.

OBOZREVATEL поспілкувався з Олексієм Смолкой про його минулі, нинішні і майбутні кінороботи. Так як розмова відбулася напередодні виборів, зрозуміло, що теми політики і співпраці з Зеленським ми також торкнулися.

Олексій Смолка в серіалі "Слуга народу" Facebook

– Олексій, почнемо з вельми традиційного питання: 2019 рік почався не так давно, ви ставили собі якісь конкретні цілі на цей рік? Чого вже вдалося досягти, що запланували і чого ще очікуєте від цього року?

– Я вже знявся в декількох проектах, тому вже є перші результати. Але найвагоміший результат, який ми поставили (ми правда вже ставили його в минулому році з моїм партнером, другом, колегою Олексієм Шапарєвим, відомим режисером): написали сценарій "повного метра" (повнометражного фільму – Ред.). Хочемо зняти дорогий, історичний фільм для наших кінотеатрів. Це не історичні хроніки, а детектив, ближче до коміксів. Вже зараз можу підняти маленьку завісу: ми створюємо український детектив про період 1918 року. Такий як Мегре, Холмс. Точніше, ми його вже створили, тепер чекаємо поки відбудеться пітчинг Держкіно (усна або візуальна презентація кінопроекту з метою знаходження інвесторів – Ред.).

– Зйомки заплановані на цей рік?

– Якщо встигнемо. Пітчинг повинен був бути восени, але поки не відомо, коли він відбудеться. Розумієте, у фільму великий період підготовки, як мінімум три місяці - це пошивка костюмів, освоєння локації і ще багато підготовчих процесів.

В цьому вся проблема, чим швидше ми отримаємо "добро", тим швидше почнемо період підготовки і зможемо приступити до зйомок, які, до слова, повинні бути або пізно восени, або ранньою весною, тому що за задумом самі події відбуваються в досить похмурому тоні і нам потрібні "лисі" дерева, туман, що стелиться, бруд під ногами ... Там шалено цікава історія, ми навіть кастинг провели з акторами, щоб бути готовими до пітчингу. Освоїли кілька локацій, тому що старий Київ знайти практично неможливо, і я планую вперше бути режисером.

Олексій Смолка в серіалі "Слуга народу" YouTube (скріншот з відео)

– За 2018 рік ми нарахували у вас приблизно 8 ролей.

– Їх більше. 8 — це ті, які вийшли на екранах.

– У 2019-му у вас вже зазначено 3 і це вже точно ті, які вийдуть на екран. Чисто технічно як вам вдається брати участь в такій кількості проектів — це ж все відбувається практично одночасно?

– Звичайно, буває одночасно, але, насправді, все вдається поєднувати за допомогою тих, хто грамотно складає графіки на кожному production, кожному каналі. Я подаю графіки своєї зайнятості, спектаклі і кожен розподіляє. Часто люди думають, що якщо ти знімаєшся в проекті, то "заходиш" на майданчик на всі сорок днів – це ж не так. В одному проекті може бути 4 знімальних дні, в іншому – 20, ще в іншому – 10, а може бути і один знімальний день. По-різному, буває, що "впихають" все в один знімальний день, і ти 20-50-300 сцен граєш і все, якось так економлять на гонорарі (сміється).

– Участь в кожному проекті, безсумнівно, має на увазі бажання прожити цю роль, повністю потрапити в образ. Коли ви берете участь одночасно в декількох проектах, вам легко абстрагуватися від однієї ролі і повноцінно відчути іншу?

– Так, це старі акторські секретики, дуже допомагають костюми, якісь предмети побуту, тому що, коли я одягаю депутатський костюм, я відразу згадую все. Коли я одягаю шкірянку або джинси, з'являється інша пластика, звідси і голос, яким я говорю. В одному з фільмів я недавно грав заїку-адвоката і коли я одягав окуляри, я відразу починав розмовляти так. Тобто це хороша акторська форма. Ну і плюс, коли ти розмовляєш з акторами або репетируєш текст перед зйомкою, ти ж все одно максимально занурюєшся.

– Вам в цілому легко вживатися в будь-яку роль або є, які даються складніше?

– Дуже складно мені раніше давалися позитивні персонажі, тому що хочеться зіграти щось цікаве. Але, на жаль, коли граєш позитивну роль, режисер нерідко може "обрізати" крила і сказати: "Не треба, нам би простіше, ти просто походи як ведмежа, поговори текст". А ти ж шукаєш щось особливе... Тому складно бувало знайти спільну мову з творцем фільму. Якщо в "Ментівських війнах" (Олексій Смолка зіграв головну роль в одній з частин серіалу "Ментівські війни. Київ", прем'єра якого відбулася на каналі 2+2 – Ред.) – це моментально вийшло, мені дали добро на багато витівок, на імпровізацію в тексті, тоді так, тоді легко.

– Раз ми вже зачепили тему "Ментівськіх війн" ... Ви зіграли також в серіалі "Звонар", який вийде в квітні на каналі 2+2. І там теж вам дісталася роль "мента". Стало бути, ви часто асоціюєтеся і у глядачів, і у людей, які займаються виробництвом кіно- і ТБ-продуктів, з ось таким образом "людини-опера", співробітника правоохоронних органів. Ви самі себе комфортно почуваєте в даному амплуа?

– Ні, це просто велика практика в житті, велика практика в кіно. Я починав свої фільми зі "Сліду перевертня" (детективний серіал 2001 року – Ред.) – я грав практиканта і спостерігав за метрами, як вони це все роблять. Та й в принципі після того як я погладшав, ви ж пам'ятаєте, що у нас велика частина в органах не худих людей, тому і наклався відбиток. Часто кличуть на ці ролі, особливо "ДАІшників". Всього у мене вже є 6 ДАІшників, лейтенант, майор, двічі полковник. В "Звонарі" взагалі керівник відділу – дослужився (сміється). Ми часто жартуємо, Женя Паперний грав капітана, а вже генерал. Дослужився до генерала, а я поки що ні.

Олексій Смолка Facebook

– Ви себе не відчуваєте заручником одного образу?

– Ні, колись я себе відчував заручником образу негативних персонажів. Це не мені судити, але як говорили деякі продюсери і режисери, у мене дуже добре виходять саме негативні ролі. І якийсь час я був заручником цього, поки не зняли серіал "Субота", де у мене велика, головна позитивна роль. Потім зняли "Ментовські війни. Київ", і було кілька "телемувіків" 3-4 серійних, всюди були позитивні ролі. Завдяки цим ролям я вибрався, режисери стали бачити в мені дещицю добра, насправді його (добра) в мені повно (посміхається).

– Образи, про які ми говорили тільки що. Як ви думаєте, чому режисери бачать вам саме таким? ДАІшник, "мент", чиновник і т.д. Справа тільки в зовнішності, або в вашому характері?

– Я спеціально дотримувався такого образу. Як тільки повернувся в Київ, підійшов як бізнесмен до своєї професії. Подивившись продукти, я оцінив, яка ніша в кіно більш-менш вільна – це ніша негативних персонажів бо у нас на той момент 2009, по-моєму, рік, сильних, якісних акторів було чоловік 5, які грали сильно і добре негативні ролі . А проектів було набагато більше. І я зрозумів, що буду займати цю нішу. Плюс мені допомогла моя практика в театрі, де я грав в "Чужій дитині" Федора Федоровича – це головний негативний персонаж і це допомогло.

– Ви щойно повернулися на 10 років назад, уточнили, що було мало сильних акторів, але було багато проектів. Зараз ситуація змінилася?

– Я не знаю, не вивчаю і не цікавлюся, скільки в рік знімається. Раніше ніби більше було, але не знаю. Ні, був звичайно період, коли взагалі нічого не знімалося, 2-3 роки, а зараз повернулося на круги своя. Зараз великий прогрес через те, що дуже багато молодих акторів беруть на головні ролі. За моїх часів до такого було складно дістатися, шалено складно, а все через те, що з'явилося багато ситкомів, комедій. Молодь потрібна, не нам же "дідуганам" весь час стрибати. Почали кликати молодь, виявилося, що в Україні дуже багато талановитих молодих акторів, про яких чомусь раніше ніхто не знав. І молодість – це я беру до сорока (сміється).

– А як щодо якості вироблених ТВ-продуктів і кіно? Ви вважаєте вона істотно зросла або залишилася на тому ж рівні?

– У когось зросла, у когось ні. Все залежить від бюджету. Почнемо з того, що якість фільму залежить від бюджету в першу чергу, як не крути. Звідси і вартість режисера, сильного або слабкого, яких акторів візьмуть, масовку-групповку або справжніх акторів, від цього якість гри залежить. Локації які, декорації, костюми: в своєму одязі актори грають або спеціально для актора пошиють костюм.

– А буває таке, що просять на зйомки приносити для персонажа свої костюми?

– Завжди. Я вам серйозно кажу. Я зараз відкрию очі, але це було завжди. Нещодавно мені мій колега і друг дуже скаржився, що йому зіпсували на зйомках костюм дорогущий, і зарплата за цей знімальний день не зможе його окупити. Буває й таке. Що стосується вище заданого питання про якість кіно- і телеконтенту (розважального в першу чергу), то тут хтось піднявся, навчився знімати дешево, але якісно, а хтось навпаки знайшов інвестиції і знімає якісь великі проекти. Ви подивіться, у нас, здавалося б, не дуже дорогий фільм "Скажене весілля", а нормально, якісно. Глядачеві сподобалося. Те ж саме – "Я, Ти, Він, Вона" – фільм вистрілив і заробив більше за інших в Україні. Багато було фільмів, які вистрілили і заробили, подобається мені цей фільм, не подобається, я не маю права судити – це нехай судить глядач своїми грошима за квиток. У всякому разі якщо не брати телебачення, а кінопродукцію, то якість зросла.

Олексій Смолка Facebook

– Ви раніше сказали, що знімальний процес і якість кінцевого результату безпосередньо залежать від бюджету. Чи означає це, що головна проблема українського телебачення і кінематографа полягає лише в нестачі фінансування?

– Ми в більшій мірі про телебачення говорили, кінематограф – це трохи інше. Але кінематограф теж страждає від цього, будемо чесні, якби деяким фільмам дали побільше, то вони були б більш якісними. І як би мені фільм Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги" шалено сподобався, але я розумію, що було б ще трохи фінансів, вийшло б ще крутіше, і з технікою, і з усім іншим. І це було б "глядабельніше", адже наше українське кіно – це політика. І якщо в будь-якій країні в це вкладаються шалені гроші, тому що вони це розуміють, то у нас чомусь не розуміють, що потрібно, щоб глядач привчився ходити на свої фільми, які ще і можна продати для демонстрації в інших країнах. Поки ми цього не зрозуміємо, у нас все так і буде.

– Який на вашу думку найуспішніший проект ТВ за минулий рік?

– Я не продюсер і не можу сказати конкретно за останній рік. У нас багато було хороших проектів, але розумієте, якщо я якийсь проект виділю, то ображу іншого, в якому знімався хтось із моїх знайомих або, в якому знімався я сам – це не вигідно (посміхається). Залишуся толерантним і скажу: ростемо, потихеньку ростемо.

– До речі, а ви завжди переглядаєте серіали, фільми в яких ви знімалися?

– Так.

Олексій Смолка Facebook

– І оцінюєте їх з точки зору глядача?

– Ні, оцінюю завжди з точки зору якості роботи, швидше за дивлюся на себе як педагог, який ставить 2, 3, 4, галочки: тут цього не треба було робити, тут зайве, і так далі. Адже у нас велика проблема, найбильша проблема: нас в Україні не вчать грати в кіно. Коли студенти отримують диплом актора театру і кіно, у них немає жодної пари саме по предмету "Кіно". Жодної, ні у кого. У нас немає кінокурсів, де людина б відучилася 4 роки і пішла в кіно. Ми всі актори, і знамениті в тому числі – це все тупо на особистій практиці. Подивіться на перші роботи багатьох наших акторів в серіалах, коли вони прийшли молодими... І я на себе дивлюся. Так, це практика, потрібно дивитися, потрібно вчитися і, на жаль, ми тільки так можемо вчитися – методом проб і помилок. Тільки так. То ти світло загороджуєш, то ти не потрапив у світло, то питання "навіщо ти це зробив?", Ми, на жаль, вчимося самі. А я вважаю, що потрібно викладати у вузі як мінімум, якщо в 16 років вступив, 4 роки провчився, то в 20 років ти вже трохи "в літах", особливо це стосується актрис. Ви знаєте, що до 25 років в театр брали?

– Але ж різні ролі є?

– Так-так, але я маю на увазі, що якщо молодіжні серіали, потрібно ж цього вчитися. Я часто допомагаю своїм молодим колегам, які приходять. У нього перший фільм, він взагалі нічого не розуміє, тому що цього не вчили.

Олексій Смолка Facebook

– Тобто профільна освіта прямо настільки важлива для актора? Адже багато талантів, що задіяні в цій сфері, навіть не замислювалися про те, щоб здобути освіту саме в акторстві...

– Шалено важливо. Мій учитель Генадій Касьянов, який мене привів в Чернігівський молодіжний театр, прямо з КВН мене взяв. Йому не вистачало Яші для Вишневого саду – я два роки пропрацював в театрі, і я досяг чогось. Практика на сцені, в КВН, я був запальний, веселий, я вважав, що все можу, але коли попалася серйозна роль і мені потрібно було знати межу за яку не потрібно виходити, я просто не розумів, як це зробити. Я стояв з людиною на одній сцені, такого ж віку, але яка вже закінчила театральний інститут, і розумів: я не можу дорости до його рівня. Я не можу так тонко і точно. Школа для актора необхідна. Так, бувають генії, але таких одиниці. Не скажу, що навчання їх зіпсує, але, в принципі, вони і без нього вже все можуть Але такі винятки – це і є докази в теоремі, що школа потрібна.

– Ви згадали КВН. Як ви вважаєте, в контексті акторської діяльності КВН багато вам дав?

– Дав хорошу практику, але слава Богу мої вчителі вони з мене його (КВН) вибили. Легкість, дитячість – це дав, так само, як і практику в пластиці, в танцях, практику спілкування через мікрофон і як тримати себе на сцені, дав багато. Це була величезна практика, з якою мені перший рік було трохи легше. Але коли йдеш в акторство, потрібно про КВН забувати бо серйозніші речі є. КВН-щик повинен зламати собі голову, щоб жартувати на розминці за 30 секунд, у тебе повинна бути згорнута психіка. Зі мною вдома не могли спілкуватися. Я жартував на кожну фразу: "Льоша, сміття винеси!" – я міг його просто з балкона викинути, заради приколу. І відповідав постійно гумористичними фразами, підколюючи то маму, то сестру і їх це діставало страшно. І щоб жартувати і складати жарти-треба себе налаштувати і жити в цьому. Але потім, коли ти йдеш вчитися серйозної акторської майстерності, від цього потихеньку треба позбавлятися.

– Скільки років ви грали в КВН?

– Багато. Крім школи, в серйозний грав з 1993-го, поки не вступив до університету. Потім ще рік таємно пограв до 2000 року, виходить 7-8 років.

Олексій Смолка YouTube (скріншот з відео)

– Зараз ви стежите за КВН?

– Ні. Стежу за КВН всередині України, той КВН мені не подобається взагалі. Яким він став?! І всі наші КВНщики, навіть старі, ну просто жах. Добре, що з'явився проект "Ліга Сміху", тому що це альтернатива і молодь наша знайшла розраду. У тому КВН вже була корупція. І були зв'язкі. І диктування – про що жартувати.

– Наскільки я знаю, там досить жорстка цензура?

– Так. Тому слава Богу, що у нас є "Ліга". Так у нас і КВН є регіональний, насправді. Так, це не той масштаб, але повірте, хлопці виросли. Те, про що ми жартували і те, що я зараз дивлюся – це набагато вище рівень.

Ми грали в КПІ, їздили в чемпіонат КВН всеукраїнський, нас по УТ-1 показували, так звідти ж все вийшли. Всі, хто зараз на ТБ. І те, що "регіони" зараз роблять, в сто разів крутіше. Вони вже не соромляться, не бояться. Ми йшли по шаблону КВНу – того московського, а для них просто світ відкритий завдяки інтернету, і вони жартують про що завгодно.

У нас є гідні альтернативи КВНу. Так, формат трохи інший. І це добре, тому що він вільніший. Зараз немає журі, як в КВН, які "чешуть собі одне місце" і оцінюють тебе. Тебе вчать і з тобою вчаться. Насправді, це фабрика своїх гумористів. Гарні, якісні, які в майбутньому можуть піти на канал створювати свої ситкоми, серіали або шоу, тому це набагато краще.

– Але ж і тоді, в класичному КВН так було. Дуже багато учасників потім виходили на телеекрани в якості акторів ситкомів, сценаристів, музикантів.

– Так, тому що після розпаду "совка" потрібно було терміново оновлювати ТВ, а не було молодіжного контенту. Тоді і "вистрілили" Comedy Club, у нас – "95 Квартал", "Дизель шоу" та інші. Я якось приходив на УТ-1 і бачив, як склад редакторів, сценаристів, дядьки з бородами, вони якщо не Леніна, то Сталіна точно пам'ятають, сидять і гумористичну програму придумують. Це капець... І такий гумор на тлі 60-х років, так що слава Богу, що все оновилося.

Олексій Смолка Facebook

– Давайте повернемося до серіалу "Звонар". Хотілося б у вашій інтерпретації почути про вашу роль, задовольнила вона всі ваші акторські амбіції, чи задоволені ви роботою?

– Роботою над роллю – на жаль, ні. Будь-яка роль – це можливість практики і є відчуття того, що "це круто!". Тут справа в іншому. Через графіки зйомки мені трохи не вистачило часу щоб щось ще придумати, доопрацювати роль. Мені дозволяється це, мені не вистачило часу щось привнести, але в принципі судити глядачеві, не мені. Я потім подивлюся і буду оцінювати не роль, а свою роботу. Мій персонаж – він начальник цього відділу, начальник Звонаря і всіх інших нехлюїв, який чітко дотримується букви закону і негативно ставиться до тих, хто уникає цієї літери. А Звонар що? Він молодий, він пацан, він хоче по-своєму. А мій персонаж – "старовір". Це людина, яка поставлена в жорсткі рамки. Ви ж розумієте, начальство критикувати шалено легко, на курилці. А коли людину призначають начальником, якщо немає корони, він розуміє, як це важко. І тому намагається їх переконати, по-доброму, по-злому, різні спроби використовує, щоб направити "слідаків" на розслідування, але не завжди це спрацьовує.

– Ви уточнили, що важко давався режим, знімальний процес взагалі багато часу займав?

– Так. Але у нас же все розподілено, щось знімається в кабінетах, щось знімається на вулиці.

– У середньому, яка зайнятість на знімальному майданчику в день?

– По-різному, весь час по-різному. Кілька днів були зайняті повністю, актори теж знімаються в інших проектах або спектаклі грають, тому час обмежений. Були актори, які знімалися з нами, а потім їхали грати в спектаклі, тому ми трохи підлаштовувалися. Я просто трохи розслабився, бо до цього ми знімали інші проекти, де можна було подумати, побешкетувати, тобто був час, то тут через велику кількість персонажів потрібно було прискорюватися.

– Під час роботи над "Звонарем" конкретно ви теж поєднували кілька проектів або були зосереджені тільки на ньому?

– У мене "Слуга народу" тоді був, і на спектаклі ще їздив, грав. А були і такі дні, коли був цілісний графік и я був зосереджений тільки на "Звонареві".

– Вам доводилося жертвувати якимись ролями?

– У мене немає секретаря, тому я навчився домовлятися сам, і я абсолютно точно пам'ятаю всі свої графіки на майбутнє. Я обдзвонюю всіх відразу. У мене закон простий: в моїй зайнятості – це як закон общаги – хто перший встав, того і тапки. Ось ми знімаємо з цього періоду по цей. Все, я за ними записую. Якщо дати збігаються, але я дуже потрібен на зйомках іншого проекту – нехай переносять або чекають. А якщо люди не хочуть під мене підлаштовуватися, значить я їм не дуже-то й потрібний.

Через невідповідність графіка іноді доводилося взагалі відмовлятися, але останнім часом відмовляюся через те, що надсилають нецікаві ролі.

– Для вас можлива ситуація, коли ви відмовитеся від умовно крутої ролі виключно через своїх принципів?

– Так, звичайно.

– За яких умов це може статися? Де, в яких постановках, шоу чи фільмах ви ніколи не буде грати?

– Ну, ніколи не говори ніколи. Людина змінюється, на те вона і людина, якщо вона тільки не в стаді, коли прибрали ворота, а корови не виходять. Людині властиво змінюватися, в моєму випадку повнішаіи (сміється). Психологія розвитку буває різною, люди і релігії змінюють в житті, а не сліпо ходять в один монастир. Є, звичайно, ролі, які я ніколи не зіграю, вже точно я ніколи не поїду в Росію зніматися, при будь-яких умовах, який би там не був крутий бюджет. Мене туди звали вже і не раз і на "Перший канал" звали, я не поїхав.

– І в той же час багато російських кінопорталів, ЗМІ та інші ресурси, які містять інформацію про вас (біографію та фільмографію), ідентифікують вас як: Олексій Смолка, російський актор. Чесно зізнатися, мене дещо здивував цей факт.

– Дивіться, я жив в Красноярську 9 років і в Москві 2 роки. Я поїхав в 2009-му, тому мене там ідентифікують по-різному. Але найголовніше в паспорті написано українець. Не важливо, як назвуть і якої національності, головне щоб не дописали нехороші слова. Справа в тому, що в хорошому розумінні серед акторів національності не повинно існувати. Актори повинні зніматися в Лондоні, Німеччині в Швейцарії. Тому як би не називали, це все одно. Це заважає глядачеві дивитися фільми?

Плюс, я аполітична людина, але для себе визначився, що я хочу бути тут, в Україні. В принципі, єдиний політичний хід в моєму житті – це те, що визначився: я живу тут. Чернігів моя Батьківщина, а Київ – мій дім.

– Багато артистів і виконавців стверджують, що творчість і політика – це абсолютно різні сфери життя, ви вважаєте можна їх кардинально розділити? Адже завжди практично будь-яка діяльність подібного роду тим чи іншим чином перетинається з політикою.

– Так-так, можна розділяти. Наприклад, якщо я український, російський актор, не має значення, і буду грати в китайському фільмі про Будду – це буде повністю аполітичне. Або, чорт з ним, кам'яний вік, і я буду грати печерну людину. Де тут політика? Мені здається її там немає – це творчість. Деякі люди не розділяють в голові творчість і політику, дійсно. Але якщо є політичний підтекст в кіно, тоді звичайно, розділити і абстрагувати від політики неможливо.

Але в принципі, якщо актор не дурень, він відчуває де замовлення. Іноді підставляють акторів. Не хочу відкривати всю правду, але буває і таке, коли людину зняли, камеру поставили на нього, а коли він поїхав, камеру "перевернули" і зняли інше. Після монтажу виходить, що він як гад знявся в скандальному, політичному кіно. Припустимо, знімають як я цілюсь в людей, а камеру переставили і там вже показують, що падають від куль люди. Буває й таке. Іноді ще коли читаєш текст, відчуваєш, що це замовлено.

Олексій Смолка YouTube (скріншот з відео)

– Ви сказали, що не поїдете зніматися в Росію ні в якому разі. А як ставитеся до артистів, які все-таки їдуть туди працювати?

– Це мій вибір. Інших я не засуджую. Дивлячись у чому зніматися ще питання. Кожен робить для себе вибір, але, вибачте мене, якби живий був Тарковський і покликав би мене, може я б і змінив свою думку. Коли великі знімають, позиція може і змінитися. Я вибрав так, хтось вибере по-іншому, головне, щоб вони не знімалися в справжній, чистій, прозорій "заказусі", ось це я не схвалюю. Коли повністю зрозуміло звідки і хто це замовив.

– Тобто, якщо запрошують в умовний російський ситком, нехай і без політичного підтексту, тоді, на вашу думку, нормально їхати туди працювати?

– Ну а чому ні? Або наші політики там, в Мінську, що не бухають і не зустрічаються? Я думаю багато катаються і туди, на нейтральній території швидше за все. Ну це мої припущення, я не нав'язую цю точку зору. Це все гра, велика і цікава, яка, на жаль, вимагає крові і жертв. Для них, не для мене, тому я зробив такий вибір.

– Питання з приводу взаємодії з акторами на майданчику, вам з усіма було комфортно працювати?

– Так, там же всі друзі-знайомі, було тільки два актори мені незнайомих. Ми ж в "Ментівськіх війнах. Київ" перетиналися, та й по життю просто дружимо. Звичайно легко. Головне, я поки що у наших українських акторів не помічав зірковості. Проблема настає, коли людина "схопила зірку", буду я так робити, вдарте мене по дупі. Коли людина "хапає зірку", тоді може бути проблема, тому що у кожного є гонор, без гонору ти не зможеш грати.

– Ви ніколи не стикалися з такою проблемою як зоряна хвороба?

– Стикався, коли ще в старі часи знімалися з московськими артистами. Ох там! Прізвищ називати не буду, але були такі, що працювати з ними було просто неможливо, а деякі приїжджали просто накосити бабла і них*ра не робили. Ти намагаєшся, а через тих, хто них*ра не робить, ти виглядаєш дурнем. Два головних героя нічого не роблять, а ти намагаєшся за допомогою своєї акторської майстерності щось привнести. Вони грають в свою гру, в свій театр, а ти в свій, через це нестикування і ти дурник, хоча по ідеї ти все робив правильно.

Олексій Смолка в серіалі "Слуга народу" YouTube (скріншот з відео)

– На тлі цього виникають якісь жорсткі конфлікти прямо на знімальному майданчику, або ви вмієте абстрагуватися?

– Я вмію абстрагуватися, якщо треба. У нас були конфлікти і навіть тут був, але я, тим не менш, розумію, скільки людей від мене залежить. Якщо я зараз щось зроблю, зупиниться зйомка, люди залишаться без зарплати і все. Краще ковтнути, перечекати, а потім вже з'ясувати. Ну або не з'ясовувати, як вийде. У кіно треба бути професіоналом, хтось там чинить непрофесійно, але... Я теж пару раз "косячив", але все одно потім заминалось і продовжували працювати.

– Ви повністю задоволені роботою в серіалі?

– В "Звонарі"? Собою особисто не повністю. Я міг би зробити краще, я вважаю.

– А що завадило?

– Ну я сказав – час, частково погода, умови. Я і захворів, на майданчику з температурою був. Ти вболіваєш, а процес йде, треба працювати. Це відволікає. А щоб складати, додавати щось від себе, жарти, прислів'я, треба міркувати. А коли темп і ритм високий, а стан не дуже хороший, ти не можеш цього робити в повній мірі. Знімали б влітку – ось я там би розійшовся.

– Ви часто імпровізували на знімальному майданчику?

– А мене цього навчив Долинський, дядько Вова, в моєму першому кіно. Він сказав: "Льоша, додавай завжди щось, тому що сценарист, він сидить вдома, за друкарською машинкою. Він не бачить життя, він не знає хто буде грати". Приходиш ти, особистість, ти приносиш себе, своє ставлення до життя, те, що ти придумав для цього персонажа. І я не вітаю взагалі жорсткі методи. "Ні, це не можна міняти, ти що! Вася ж писав!". Це приносить в кіно життя, такому акторові більше повірять. Коли я навіть дивлюся фільми, я чую текст в першу чергу.

– Вам часто забороняли імпровізувати?

– Дуже часто. Це зараз чомусь мода пішла така. Мені, слава богу, дали наводку до "Ментівських". Говорили: "Господи, Смолку не чіпайте, він знає, що говорить". А інших тримали в жорстких рукавицях. Були проекти, коли взагалі підбігала дівчинка і говорила: "тут написано інше слово".

В "Ментівських війнах" я розгулявся, звідси і образ з'явився. А були такі невеликі проекти, ну дві-чотири серії, коли просто дівчинка сидить і дивиться, що вимовляє актор, звихнутися можна!

– Ви вважаєте, що "сухе" дотримування сценарію негативно позначається на якості роботи?

– Так, якщо це не класика. Я не люблю, коли змінюють у класиків. Ну а, звичайно, те що написано сценаристом, іноді потрібно перефразувати і щось додати. Ми в "Слузі народу" все переробляємо прямо на майданчику. Іноді сцени знімали по півдня, регіт на майданчику стояв "страшний". Імпровізація народжує той самий необхідний образ.

– В "Слугу народу" ви грали Карасюка, досить суперечливого персонажа: депутата, лідера парламентської фракції, корупціонера. Вам легко було вжитися в образ такої людини?

– Так, я грав в "Великій різниці" спасибі Сергію Анатолійовичу Сивохо, він мені видав роль Симоненко. Я грав Симоненко, не в повному обсязі схоже, але цей досвід дав мені можливість зіграти такого політика, як Карасюк. Але там теж збірний образ, я ж спостерігав, дивився виступи у Верховній Раді, записи, виступи на трибунах. Деякі жести, вирази можна впізнати.

– А працювати в команді, яка займалася виробництвом "Слуги народу", зокрема, з "Кварталом" як було?

– Так, чудово, взагалі це одна з кращих груп за всю історію моєї роботи, тому що підхід до продукту – професійний. Тобто ще коли створювали першого "Слугу", був офігенний сценарій, але це ж тільки було написано. А прикиньте все це створити. А зараз всі дивляться другий, третій, типу легко. А коли тільки прийшли... Карасюк вигадався прямо на майданчику, коли у мене брали інтерв'ю. Не було написано навіть прізвища, я відкрию маленький секрет, не було ні імені, ні прізвища. І кожен образ, кожна поява додавалася і додавалася, тому було дуже круто. Плюс автори завжди на майданчику, плюс Льоша (Олексій Кірющенко, головний режисер "Слуги") – геніальний режисер, плюс партнери всі офігенні і зацікавлені у випуску найкращого продукту.

Олексій Смолка в серіалі "Слуга народу" Facebook

– У більшості випадків, роботи "95 Кварталу" знаходять величезну популярність у глядача. Крім рейтинговості, це ще і якість. Багато хто, напевно, задається питанням: "Чому "Квартал" може зробити круто, а у інших так не виходить. Ви вважаєте, що тут проблема знову-таки у фінансуванні? Адже є ж ще питання професіоналізму всієї команди і багато іншого.

– Ні. Сім'єю треба бути. Не всякий телеканал, продакшн – сім'я. Найчастіше це наймані люди, а ось "Квартал" – це сім'я. І вони знають один одного, 15 років же буде "Кварталу", так це тільки вечірньому, а самій команді скільки... Ми із Зеленським разом були в Сочі на фестивалі КВН, по-моєму, в 1996 році. Можливо, тому що вони сім'я і розуміють грань відповідальності, хоча сім'ї теж бувають різні: винось сміття, поважай будинок, в якому живеш. Є певні закони в сім'ї, і там такі закони дотримуються. Тому, коли приходить продукт за нього всі переживають, тому що сім'я, а не тому що гроші. Грошей багатьом дають багато, але не всі вони доходять до "кінцевої мети", буває і таке. З їх ставлення до роботи багато випливає: і політика, і саме ставлення до колективу, і ставлення до людей. Я ж не з "Кварталу", є актори, у яких контракт з компанією, а у мене його немає. Навіть багато глядачів вважають, що я з "Кварталу". Ні, я просто багато років співпрацював добре і плідно. Почалося практично з "Байок Мітяя", потім "Пороблено в Україні", потім ще щось було. Дуже приємно і комфортно, я себе теж відчуваю частиною сім'ї, коли працюю в будь-якому з проектів "Кварталу".

– Якщо "Квартал 95" буде займатися виробництвом ще якогось продукту на ТБ і вам запропонують роль, ви погодитеся без роздумів?

– За всі роки співробітництва "Квартал" мені поганих проектів не пропонував, тому відразу погоджуся. Навіть коли грав Мішу Саакашвілі в "Пороблено в Україні". Це була важка зйомка в Одесі, дуже втомився, грим, контактні лінзи – це все жахливо. 24 години практично, 21 годину знімали, але це була роль мрії.

– Серйозно, Саакашвілі — роль мрії?

– Ну так перевтілитися, ми ж знімали з ним пародію — був Мішка Япончик, а ми зробили Мишка Грузинчіка. Це ж не була зла пародія, ми просто переробили Мишка Япончика. Але коли ходив по Одесі люди плутали і з метрів десяти, думали, що реально йде губернатор.

– З Володимиром Зеленським ви тісно спілкуєтеся?

– Ні, але під час роботи тісно. Я на "Лігу Сміху" приходжу, там зустрічаємося "привіт-привіт". Спілкуємося небагато. Ми-то знайомі дуже давно, але знайомилися поверхово, потім пару раз виступили на сцені разом, потім була перерва, я поїхав, коли повернувся – всі вони вже зірки. І все нормально, без будь-якого "такого". Мені його просто дуже шкода, він дуже сильно втомлюється. Відкрию маленький секрет, у нього знімався "Вечірній Київ" і він до нас приїхав знімати фінал "Слуги народу". А він тоді знімав "Вечірній Київ" з П'єром Рішаром і ще з кимось, два або три випуски. Це взагалі капець! Він так гарує... І розуміє, що від нього взагалі сотні людей залежать. Він не може дати собі слабинку, розслабитися, піти випити з друзями. Якби я так орав, був би як він по фігурі.

– У Зеленського немає схильності до зоряної хвороби?

– Ні. Він абсолютно проста людина. Я ніколи не бачив у нього зоряної хвороби. Може вона колись була. Розумієте, людина не може хворіти вічно на зіркову хворобу, тому що я теж нею хворів, коли був КВНщиком.

– І як впоралися з цим?

– Друг показав мені мене самого, вказав мені на це. А я потім сам подивився на себе, згадав свою поведінку. І зоряна хвороба не може тривати вічно. Або ти спеціально це носиш як зірка, тому що ти ніхто, але тобі потрібно це показувати. Ніхто не вірить, що ти зірка. І ось якщо ти так будеш ходити, тобто хоч якась надія, що хтось заплутається і подумає що ти зірка. А сама зоряна хвороба, вона не така тривала, потім життя дає по лобі і все проходить. Себе можна поважати за пророблене. Я поважаю себе за свою працю і ніколи не дозволю себе за це ображати, але це не зоряна хвороба. Це просто повагу до своєї праці, до своєї професії.

– Зеленський бере участь у виборах президента України. Багато асоціюють його, реального Володимира Зеленського з тим образом, який у нього був в "Слузі народу". Як ви вважаєте, Зеленський і Василь Голобородько (персонаж Володимира в серіалі "Слуга народу") в теорії можуть бути схожими?

– Ну почнемо з того, що він далеко не ідеальний президент в "Слузі народу", тому що чим закінчився другий сезон? Імпічментом. Він провтикав, і була ще купа вчинків за всі сезони, де він робив неправильно і був не ідеальним президентом. Кожна людина, бачачи "Слугу" і бачачи рух Володі в президенти, помітить різницю. Я не знаю, наскільки потрібно бути дурним, щоб переносити сюжет серіалу в реальне життя. Є людина така і є персонаж такий — це різні речі. Ні, ну тоді простіше піти в намет, взяти гречку і проголосувати просто за це, як було на останніх парламентських виборах. Всі це бачили, всі канали передавали, і ніхто не засуджував.

Людський вибір — таємний вибір, тому у нас кабінки на виборах. Наскільки кожен до цього ставиться — це його точка зору, це його таємниця, це його кабінка для голосування, я туди не лізу. Я поважаю нашу націю, думаю, кожен зробить свій особистий вибір — це його особисте право.

– Володимир, на вашу думку, зможе впоратися з такою відповідальною роллю глави держави? Правда, вже не на телеекранах, а в реальності.

– Я – аполітична людина. Я не хочу оцінювати Зеленського як політика, я про це навіть не замислювався. Я актор, я займаюся іншим, голова забита іншим. Своїм фільмом забита, я засинаю з думками: як там камеру повернути, який костюм пошити.

Можливо, люди і переносять "кіношного" персонажа в життя, тому що це теж надія. Нехай вибирають Карасюка, нехай виберуть мене, я ж шикарний по пояс у пшениці (сцена з "Слуги народу". Хлопці,ви б бачили який я там гарний!

Олексій Смолка YouTube (скріншот з відео)

Щодо асоціацій я вам відразу скажу, людство завжди живе надією, не дарма ж придумали релігію. Людям завжди хочеться вірити в щось хороше. Хочуть асоціювати, нехай асоціюють, я не проти, хай, зате у людини є надія, а зважувати, оцінювати — це маячня. Є надія. І на кого найбільше сподіваються, за того нехай і голосують. Кожен сподівається, а поки в людині є надія, вона жива.

– Якщо прибрати персонаж Зеленського і більш абстрактно міркувати, як ви вважаєте, артист може змінити поле діяльності і стати політиком, тим більше главою держави.

– Спокійно. Подивіться, хто у нас займає які місця. Давайте подивимося, хто чим займався до цього. Я вже мовчу про нашого "втікача". Справа не в тому, чи може керувати країною актор, водій або кондитер, не в цьому справа. Справа в тому, яка це людина. І тут уже судить народ, я не можу давати свої оцінки. Можу сказати тільки одне: люди, перед тим як йти голосувати, викиньте з голови політику: як там Америка, а як там ще хтось. Голосуйте за того, хто особисто для вас щось значить. Не думайте про планету, коли у нас бабусі на лавках перестануть обговорювати Америку. І знають, як все вирішити! Будь-який таксист у нас знає, як керувати країною. А ось коли вони підуть голосувати, думати не про це все, може бути тоді і буде перший правильний вибір за весь час. Повторюся, це особисто моя думка і я її нікому не нав'язую.

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