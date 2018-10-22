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''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні

20.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських показала новий образ із концерту в Німеччині.

Знімки артистка оприлюднила в Instagram. На фото Каменських позує в чорному відвертому комбінезоні, в якому добре видно її фігуру.

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При цьому велика кількість фанатів розкритикували співачку за фігуру. А деякі здивувалися, що на черговому фото Каменських повністю одягнена.

"Не гола, дивно...", "Фу", "Що у неї зі стегнами? Жиріє або старіє... Не та вже Настя...", "Жах! Ну навіщо так випендрюватися?", "Ноги криві" , "Каменських ніяка", "Жах", "Вушка на попі і жирок між ніг... для зірки це не норма", "Фігурка підвела", - пишуть підписники в коментарях під кадром.

''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні
''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні

Two concerts in one night in Germany! Thanks to my #nkteam Love u guys #Germany #concerts #singer #famous #lovemyjob #peligroso #latingirl

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ідея і напрацювання сольного проекту NK Насті Каменських належать виключно співачці. А ось участь у ньому Потапа заснована, перш за все, на "особистих стосунках".

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
НімеччинаФранкфурт на Майні
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