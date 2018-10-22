''Не гола, дивно'': Каменських показала фото у відвертому комбінезоні

Українська співачка Настя Каменських показала новий образ із концерту в Німеччині.

Знімки артистка оприлюднила в Instagram. На фото Каменських позує в чорному відвертому комбінезоні, в якому добре видно її фігуру.

При цьому велика кількість фанатів розкритикували співачку за фігуру. А деякі здивувалися, що на черговому фото Каменських повністю одягнена.

"Не гола, дивно...", "Фу", "Що у неї зі стегнами? Жиріє або старіє... Не та вже Настя...", "Жах! Ну навіщо так випендрюватися?", "Ноги криві" , "Каменських ніяка", "Жах", "Вушка на попі і жирок між ніг... для зірки це не норма", "Фігурка підвела", - пишуть підписники в коментарях під кадром.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ідея і напрацювання сольного проекту NK Насті Каменських належать виключно співачці. А ось участь у ньому Потапа заснована, перш за все, на "особистих стосунках".