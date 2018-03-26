"Не даремно живуть": співак з РФ пояснив, чому росіяни воюють на Донбасі

Російський співак Дельфін (Андрій Лисіков) вважає, що росіяни йдуть воювати на Донбас, тому що таким чином самостверджуються.

Артист заявив, що люди зі зброєю отримують задоволення від своєї "значимості" та "влади". Про це йшла мова в його інтерв'ю "Медузі".

Відповідаючи на питання журналіста про те, навіщо росіяни добровільно й усвідомлено йдуть воювати на Донбас, Дельфін відповів: "Це такий феномен - утвердження власної значущості за рахунок володіння зброєю. Люди вважають, що якщо вони цю зброю здадуть, вони стануть ніким. І тому вони продовжуватимуть розтягувати це задоволення: коли я при ділі, в окопі, стріляю - ніби як не даремно живу. Знайти адекватну заміну цьому дуже складно; стріляти - найпростіший вибір".

Дельфін (Андрій Лисіков) Медуза

При цьому, додав співак, на цю природу людини впливає російська держава, яка першопочатково готує людей до війни.

"Якщо держава так ставить акценти, що той, хто воює, - герой, а, умовно кажучи, поети чи там хірурги - не такі герої... Це ж все можна регулювати, вибудовувати, зміщувати акценти. Я взагалі сьогодні подумав, що армія як така повинна бути відділена від держави - як церква. Щоб світське життя не було з цим ніяк пов'язане. Тому що зараз по місту розвішані рекламні білборди "Юнармії" з зображенням дітей, а по телевізору пропонують вибрати назву поцікавіше для наших нових ядерних ракет. Майже кожен день доносяться новини про те, які ми круті вояки та всіх перемогли. І все в такому дусі. Нас, очевидно, готують до війни", - вважає Дельфін.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський співак Олександр Буйнов виступив в окупованому Донецьку.