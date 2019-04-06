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"Не було ні в одному сезоні!" Церемонія троянд на "Холостяк-9" завершилася несподіванкою

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У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" відбулася сама непередбачувана за всю історію церемонія троянд з несподіваним кінцем.

У проекті залишилося дев'ять дівчат з десяти: Елізабет, Лілія, Даша, Наташа, Софія, Вікторія, Марина, Оля та Юля. OBOZREVATEL стежив за ключовою подією випуску.

"Не було ні в одному сезоні!" Церемонія троянд на "Холостяк-9" завершилася несподіванкою

instagram @ holostyakstb

Холостяк-9 Випуск 5

Холостяк-9 Випуск 5

Колаж

Головний герой шоу Микита Добринін зумів здивувати не тільки учасниць, у яких просто не вистачило слів, а й глядачів. Адже троянди в цей раз отримали всього чотири дівчини. Ними виявилися: Наташа, Лілія, Софія та Елізабет. Але це сталося не на церемонії, а під час численних побачень.

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Софія, Лілія, Елізабет і Наталія

instagram @ holostyakstb

Учасниці очікували, що в цей раз проект покинуть багато суперниць. Особливо переймалася Оля, з якою трапився неприємний інцидент під час побачення, коли вона влаштувала сцену і вивела Добриніна з себе. На проекті вона стала часто плакати у вільний час від переживань про те, що красива історія для неї підходить до кінця.

Був привід для занепокоєння й у інших дівчат. Особливо, коли Микита вийшов до них на церемонію без квітів.

"Як, це все? Можна йти?", "Такої церемонії не було жодного разу за всі дев'ять сезонів", – зізналися шоковані дівчата.

Добринін галантно вийшов до учасниць і без докорів сумління заявив, що в цей вечір вони всі виглядають буквально карколомно. Однак подальша його фраза шокувала і змусила дівчат одночасно видихнути і насторожитися.

Микита Добринін

Микита Добринін

instagram @ holostyakstb

"Не було ні в одному сезоні!" Церемонія троянд на "Холостяк-9" завершилася несподіванкою

instagram @ holostyakstb

"Цього тижня я побував на побаченні з кожною з вас. Всі показали характер. Я побачив чиюсь позитивну сторону, чиюсь негативну. Я хочу продовжити вас дізнаватися, продовжити спілкування з усіма вами. Я прийняв рішення, що ви всі повинні залишитися. Для мене важливий час, який ми проводимо разом. Наступний тиждень я хочу зустріти із вами", – сказав він і попрощався зі здивованими учасницями.

Після того, як він пішов, дівчата залишилися незадоволені, адже в проекті все ще залишилося багато суперниць, і тепер боротьба за серце головного Холостяка України буде ще запеклішою.

Лілія

Лілія

instagram @ holostyakstb

Микита Добринін

Микита Добринін

instagram @ holostyakstb

Наталія

Наталія

instagram @ holostyakstb

Софія і Наталія

Софія і Наталія

instagram @ holostyakstb

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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