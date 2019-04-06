"Не було ні в одному сезоні!" Церемонія троянд на "Холостяк-9" завершилася несподіванкою

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" відбулася сама непередбачувана за всю історію церемонія троянд з несподіваним кінцем.
У проекті залишилося дев'ять дівчат з десяти: Елізабет, Лілія, Даша, Наташа, Софія, Вікторія, Марина, Оля та Юля. OBOZREVATEL стежив за ключовою подією випуску.
instagram @ holostyakstb
Холостяк-9 Випуск 5
Колаж
Головний герой шоу Микита Добринін зумів здивувати не тільки учасниць, у яких просто не вистачило слів, а й глядачів. Адже троянди в цей раз отримали всього чотири дівчини. Ними виявилися: Наташа, Лілія, Софія та Елізабет. Але це сталося не на церемонії, а під час численних побачень.
Софія, Лілія, Елізабет і Наталія
instagram @ holostyakstb
Учасниці очікували, що в цей раз проект покинуть багато суперниць. Особливо переймалася Оля, з якою трапився неприємний інцидент під час побачення, коли вона влаштувала сцену і вивела Добриніна з себе. На проекті вона стала часто плакати у вільний час від переживань про те, що красива історія для неї підходить до кінця.
Був привід для занепокоєння й у інших дівчат. Особливо, коли Микита вийшов до них на церемонію без квітів.
"Як, це все? Можна йти?", "Такої церемонії не було жодного разу за всі дев'ять сезонів", – зізналися шоковані дівчата.
Добринін галантно вийшов до учасниць і без докорів сумління заявив, що в цей вечір вони всі виглядають буквально карколомно. Однак подальша його фраза шокувала і змусила дівчат одночасно видихнути і насторожитися.
Микита Добринін
instagram @ holostyakstb
instagram @ holostyakstb
"Цього тижня я побував на побаченні з кожною з вас. Всі показали характер. Я побачив чиюсь позитивну сторону, чиюсь негативну. Я хочу продовжити вас дізнаватися, продовжити спілкування з усіма вами. Я прийняв рішення, що ви всі повинні залишитися. Для мене важливий час, який ми проводимо разом. Наступний тиждень я хочу зустріти із вами", – сказав він і попрощався зі здивованими учасницями.
Після того, як він пішов, дівчата залишилися незадоволені, адже в проекті все ще залишилося багато суперниць, і тепер боротьба за серце головного Холостяка України буде ще запеклішою.
Лілія
instagram @ holostyakstb
Микита Добринін
instagram @ holostyakstb
Наталія
instagram @ holostyakstb
Софія і Наталія
instagram @ holostyakstb
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними першими трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску він запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням. З проекту пішли одразу троє дівчат.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: учасниці дізналися про телефон, який Микита подарував Олі. В кінці він відібрав у всіх на очах апарат.
У п'ятому – проект покинула тільки Діна. У цьому сезоні подібне трапилося прямо на побаченні вперше.
Всі подробиці п'ятого випуску про групові зустрічі, істерики та скандали, читайте за посиланням.
Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!