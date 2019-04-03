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"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

2.5тЧитати матеріал російською

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам розкішне тіло на пікантних знімках і відео, які привели фанів у захват.

Настя позувала в короткій сукні з дуже глибоким вирізом у зоні декольте, яке частково оголює її груди, а також вирізом на спині. На короткому ролику в Instagram Каменських кокетливо скидає з себе рожеву хутряну накидку, оголюючи спину до пояса (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Користувачі мережі в коментарях до постів захопилися фігурою артистки, зазначивши, що артистка виглядає дуже спокусливо. Однак деякі додали: вбрання настільки відверте, що з-під нього може "щось випасти". Очевидно, вони мали на увазі груди Насті.

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Знайшлися й ті, хто дорікнув зірці за відвертий образ, зазначивши, що "Каменських скотилася" і крім кривляння на фото нічим більше не вражає.

"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських уже показувала фото в цьому ж образі. У ньому вона дефілювала по червоній доріжці під час вручення музичної премії YUNA-2019.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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