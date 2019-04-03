"Не боїшся, що дещо випаде?" Каменських сексуально роздяглася на камеру

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) показала шанувальникам розкішне тіло на пікантних знімках і відео, які привели фанів у захват.

Настя позувала в короткій сукні з дуже глибоким вирізом у зоні декольте, яке частково оголює її груди, а також вирізом на спині. На короткому ролику в Instagram Каменських кокетливо скидає з себе рожеву хутряну накидку, оголюючи спину до пояса (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Користувачі мережі в коментарях до постів захопилися фігурою артистки, зазначивши, що артистка виглядає дуже спокусливо. Однак деякі додали: вбрання настільки відверте, що з-під нього може "щось випасти". Очевидно, вони мали на увазі груди Насті.

Знайшлися й ті, хто дорікнув зірці за відвертий образ, зазначивши, що "Каменських скотилася" і крім кривляння на фото нічим більше не вражає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських уже показувала фото в цьому ж образі. У ньому вона дефілювала по червоній доріжці під час вручення музичної премії YUNA-2019.

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