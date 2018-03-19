УкрEngРус
Регистрация
СпортДля неї

Названа причина госпіталізації Федора Добронравова

7.7тЧитати новину російською

Причиною скасованих спектаклів і госпіталізації забороненого в Україні актора Федора Добронравова став "невеликий напад".

Наразі стан актора не викликає побоювання медиків, але при цьому зірка "Сватів" ляже в клініку на кілька днів, розповів журналістам ТАСС художній керівник Московського театру сатири Олександр Ширвіндт.

Федір Добронравов

Фото: styler.rbc.ua

"Щодо здоров'я Федора Добронравова ніякої паніки немає. У Федора трапився якийсь маленький напад судинної властивості. Це сталося у Сергієвому Посаді, сьогодні він їде в Москву і на пару днів ляже в клініку для обстеження", - зазначив він.

Новини
Добронравов проговорився про продовження "Сватів": у "95 Кварталі" заперечують

У зв'язку з цим театр змушений скасувати запланований на 21 березня спектакль за участю Добронравова "Де ми?!".

Як стало відомо раніше, в неділю, 18 березня, актор потрапив у клініку, кілька запланованих вистав з його участю відмінили.

Нагадаємо, восени минулого року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Причиною цього стала підтримка актором анексії Криму Росією.

Читайте також на "Обозревателе", як український канал "розгромили" за істерику через "Сватів".

Особа
Федір Добронравов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook

Наші блоги