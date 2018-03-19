Названа причина госпіталізації Федора Добронравова

Причиною скасованих спектаклів і госпіталізації забороненого в Україні актора Федора Добронравова став "невеликий напад".

Наразі стан актора не викликає побоювання медиків, але при цьому зірка "Сватів" ляже в клініку на кілька днів, розповів журналістам ТАСС художній керівник Московського театру сатири Олександр Ширвіндт.

Федір Добронравов Фото: styler.rbc.ua

"Щодо здоров'я Федора Добронравова ніякої паніки немає. У Федора трапився якийсь маленький напад судинної властивості. Це сталося у Сергієвому Посаді, сьогодні він їде в Москву і на пару днів ляже в клініку для обстеження", - зазначив він.

У зв'язку з цим театр змушений скасувати запланований на 21 березня спектакль за участю Добронравова "Де ми?!".

Як стало відомо раніше, в неділю, 18 березня, актор потрапив у клініку, кілька запланованих вистав з його участю відмінили.

Нагадаємо, восени минулого року Міністерство культури України внесло Добронравова в так званий "чорний список" - перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Причиною цього стала підтримка актором анексії Криму Росією.

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