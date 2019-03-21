Названа колосальна вартість місця для поховання Началової

У четвер, 21 березня, на Троєкуровському кладовищі в Москві поховали російську співачку Юлію Началову, яка померла 16 березня після тривалої боротьби за життя.

Як пише "Комсомольська правда", за місце на відомому кладовищі зажадали 1,3 млн рублів, що виявилося для рідних артистки непосильною ношею. В результаті влада Москви для Началової "зробила виняток".

Фото: kp.ru

Згідно з наведеною інформацією, друзі-артисти Юлії Началової написали офіційного листа уряду Москви. Він, очевидно, увінчався успіхом, оскільки місце на Троєкуровському все ж виділили безкоштовно.

Зазначається, що в останні роки Юля жила дуже скромно, з грошима завжди було важко. Після смерті артистки також стало відомо про її багатомільйонний борг колишньому чоловікові.

Юлію Началову поховали на 17-й ділянці відомого кладовища. З 1975 року на Троєкуровському ховають громадян, відзначених державними почесними званнями та нагородами, політичних діячів, артистів.

Юлія Началова Фото: facebook.com

Нагадаємо, що 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована у реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом із цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

Як писав раніше OBOZREVATEL, зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначний коментар.

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