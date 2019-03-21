Навколо великого фестивалю України розгорівся скандал: з'явився відповідь організаторів

Користувачі соцмережі розкритикували організаторів українського музичного фестивалю Atlas Weekend 2019.

Причиною обурення стали імена російських виконавців в списку заявлених учасників фестивалю. Організатори заходу відповіли на критику.

Користувач Twitter з ніком careful fear and dead devotion поскаржився у соцмережі, що його заблокували за гнівне повідомлення у відповідь на новину про участь у фестивалі російської виконавиці Монеточки. У своїй відповіді організатори Atlas Weekend підкреслили, що артистка не є забороненою в Україні і користується популярністю. Бан за мат вони назвали справедливим.

Атлас Вікенд запросив на фест чергову РУСН, прокоментував на фб в дусі "заебалі везти це руснявое говно" і був забанений. топові малороси @atlasweekend - careful fear and dead devotion (@Ibragei) 19 березня 2019 р

"Монеточка - відмінна артистка, яка нещодавно відіграла кілька солд-аут концертів в Україні. Її слухають, люблять і чекають знову у нас. Нам шкода, що цей анонс зачепив ваші почуття", - відповіли користувачеві соцмережі.

Монеточка - відмінна артистка, яка нещодавно відіграла кілька солд-аут концертів в Україні. Її слухають, люблять і чекають знову у нас. Нам шкода, що цей анонс зачепив ваші почуття. - Atlas Weekend (@atlasweekend) 19 березня 2019 р

На це блогер знайшов таку відповідь: "Справа не в Монеточці або як там її звати, справа в тому, що ви п'ять років ссите в очі українців, запрошуючи артистів з Росії, які несуть російську, бл**ь, культуру", - написав він, продовживши дискусію.

Чи не задовольнив користувача мережі та той факт, що щорічно фестиваль тривалістю в кілька днів надає для відвідування безкоштовний день за участю українських артистів.

"На фестивалі, все ж, більшість артистів - українські. Ми також робимо безкоштовний день чисто з українськими артистами, щоб будь-хто бажаючий міг долучитися до української культури. До того ж, ви самі маєте право обирати, яких музикантів слухати на фестивалі, а яких - ні", - вказали організатори.

На фестивалі, все ж, більшість артистів - українські. Ми також робимо безкоштовний день чисто з українськими артистами, щоб будь-якому бажаючий міг долучитися до української культури. До того ж, ви самі маєте право вибирати будь музикантів слухати на фестивалі, а яких - ні. - Atlas Weekend (@atlasweekend) 19 березня 2019 р

"Я, як мінімум, не хочу, щоб мої гроші йшли людям з російським паспортом, які платять податки у себе в Росії. Не кажучи про те, що руснявая культура н**уй в Україні не потрібна", - уклав обурений користувач.

Я, як мінімум, не хочу, щоб мої гроші йшли людям з російським паспортом, які платять податки у себе в Росії. Не кажучи про те, що руснявая культура нахуй в Україні не потрібна. - careful fear and dead devotion (@Ibragei) 20 березня 2019 р

Спір навколо цієї ситуації зібрав десятки коментарів, учасники дискусії розділилися на два табори.

Нагадаємо, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройде на території київського ВДНГ з 9 по 14 липня. Одним з хедлайнерів заходу вже був заявлений американський гурт The Chainsmokers.

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